Nacho Abad señala el detalle que no encaja en el caso de asesinato de Borja Villacís: "Me choca muchísimo"

"No he querido leer una sola noticia, la gente que me quiere me dice que no lo haga, que no me hará bien. Quizás entendáis ahora por qué siento una aversión tan intensa y visceral por los extremos, viene de lejos". Se trata solo de un pequeño fragmento de la carta que ha publicado la exvicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, en su perfil de Instagram, en la que hablaba de cómo estaba llevando el asesinato de su hermano, Borja Villacís.





El pasado martes 4 de junio, Borja Villacís fue asesinado en Fuencarral-El Pardo, tras sufrir el impacto de varios disparos. Luis y David fueron los otros dos protagonistas. El primero recibió un impacto de bala entre el cuero cabelludo y el cráneo. El segundo recibió un disparo, pero no llegó a darle la bala. La investigación continúa abierta y el experto en sucesos, Nacho Abad, ha revelado en 'Herrera en COPE'algunos detalles que, a su juicio, no encajan.

"La investigación policial fue rápida, ágil, se identificó rápidamente al autor de los disparos", ha señalado Abad. María José, la madre, fue detenida ese mismo día en Madrid mientras limpiaba el coche. "Ella es cooperadora necesaria, porque sin su ayuda no habrían llegado al lugar. Es decir, Kevin no conducía. Responde en calidad de autora, como una asesina a efectos penales. A Kevin lo detienen junto a dos personas. Omar e Ismael. A Omar lo dejan libre porque piensas que no tiene nada que ver con el crimen, pero a Ismael, la policía sospecha de forma contundente que es la persona que dispara junto a Kevin contra Borja, contra Luis y contra David", ha relatado Abad.





Nacho Abad señala el detalle que no encaja en el caso de asesinato de Borja Villacís



Ismael fue puesto a disposición judicial. No obstante, y lo que no le encaja a Nacho Abad, es la decisión que tomó una jueza de Illescas. "Nos encontramos con una decisión súper sorprendente", ha apuntado el experto en sucesos. "Todo esto es muy raro. Primero porque Kevin e Ismael pasan a disposición judicial en Illescas porque los detienen en Yuncos, Toledo y, por tanto, quien entiende de la causa en ese momento es el lugar de la detención", ha explicado Nacho Abad. Nada que ver con lo que ocurrió con María José, quien pasó a disposición judicial en un juzgado de Plaza de Castilla, en Madrid, porque ella fue detenida en la capital.

"La jueza de Illescas toma una decisión que es dejar en libertad a Ismael. ¿Y por qué lo deja en libertad? Pues mira hay tres causas para meter a alguien en prisión: que se tenga riesgo de fuga, que pueda repetir los hechos o que pueda eh destruir pruebas destruir pruebas", ha relatado. Ahora bien, existe "la posibilidad" de que Ismael pueda volver a disparar contra Luis o David, los otros dos heridos el pasado martes. "No pinta que pueda fugarse, le han puesto comparecencias diarias", ha recordado.





La decisión de la jueza "es lo que me alucina", ha comentado: "Del documental obrante en el atestado y a falta de practicar más diligencias en la instrucción de la presente causa, se desprende una situación objetiva de riesgo para Luis y para David que justifica la prohibición de aproximarse". En pocas palabras, se trata de una orden de alejamiento para que no se acerque a ninguno de ambos.

"Es que no lo encuentro ninguna explicación. Me parece absolutamente contradictorio. Me parece eh una decisión criticable y es preferible que este hombre pasase cuatro o cinco días en prisión hasta que el encargado del asunto en Madrid se hiciese cargo del caso y si ve que no hay pruebas de que Ismael estuviese allí, porque él dijo que no estaba en Fuencarral, [...]; lo extraño es que haya quedado en libertad", ha reprochado el experto en sucesos.

"Esto a mí me choca muchísimo", ha concluido.