Nacho Abad explica el motivo por el que Desokupa impartirá cursos a la Policía Nacional

Se trata de una de las polémicas que ha trascendido los últimos días. La empresa Desokupa ha llegado a un acuerdo con el sindicato de policía SUP para recibir una serie de cursos de defensa personal. El periodista especializado en sucesos y colaborador de COPE, Nacho Abad, ha hablado este miércoles en 'Herrera en COPE' de esta polémica.

Se trata, ha explicado, de un "acuerdo que permitirá que los afiliados al SUP que se apunten a cursos de defensa personal y estrategias de reducción". El CEO de esta empresa desokupa, Daniel Esteve, ha asegurado que han recibido "entre 200.000 y 300.000 visitas de policías que se querían apuntar porque le dicen: "Oye, Daniel mira, es que yo hice un curso en Ávila hace no sé cuántos años, no he vuelto a tener un curso de reciclaje, la mitad de las cosas se me han olvidado, hice un curso de técnicas de técnicas de de reanimación pero se me ha olvidado"", ha explicado Abad. Al parecer, muchos de ellos solo quieren "tener seguridad en la calle".

"Él ha conseguido aglutinar a todos estos policías que quieren hacer el curso con un determinado precio", ha explicado el periodista. Aparte de todo esto, "las empresas que trabajan con él, sus patrocinadores, les regalan material que les falta".





Sembrado el debate

Y ha puesto como ejemplo guantes de cortes. "Se los tienen que comprar ellos. Si en la calle se tienen que enfrentar en las tiendas, se tienen que enfrentar al tíos armados con un cuchillo, ellos tienen que comprarse sus propios guantes anticorte, cosa que no tiene ningún sentido".

"Si tú eres profesor de autoescuela tienes un coche en el que puedes conducir con la instrucción. Al final falta material y hay veces que falta enseñanza y formación", ha señalado.

Nacho Abad ha admitido que "es cierto que la policía se tiene que estar recicliando cada dos por tres". Ha explicado que los sindicatos policiales suelen ofrecer este tipo de cursos a los afiliados. "La pregunta es si es adecuado que una empresa como Desokupa, con la tendencia política que tiene marcada y con los mensajes que lanza, si es la más adecuada para vincular su imagen a la Policía Nacional. Este es el debate", ha concluido.

