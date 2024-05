Nacho Abad apunta al móvil que podría haber llevado al abuelo de Huétor Tájar a matar a sus nietos

El lunes por la mañana saltaba la noticia del asesinato de un abuelo a sus dos nietos en Huétor Tájar, un pueblo de Granada. En 'Herrera en COPE' hemos hablado con Nacho Abad para conocer, de primera mano, qué se conoce de este suceso.

"Es una tragedia brutal, te diré que todavía falta mucho contexto para entender la tragedia ocurrida el domingo por la noche en esta localidad de Granada, de hecho va a faltar entender lo que sucedió hasta que pueda declarar el padre, Ángel, de Pablo y de Guillermo de 12 y 10 años, está sedado en el hospital, la Guardia Civil no ha tenido acceso a él porque los médicos lo han pedido, pero hay cosas que se van despejando", comenzaba apuntado el periodista experto en sucesos.

Primeras teorías sobre lo ocurrido

"Al principio se dijo que al niño mayor, a Pablo, le habían disparado por la espalda, eso es correcto, lo mata al abuelo de un disparo por la espalda y al niño de 10 años se habla de asfixia, la última información que tengo es que los médicos forenses son incapaces de establecer ahora mismo la causa de la muerte después de hacer la autopsia, es decir, no hay signos evidentes de asfixia.

Han enviado muestras al Instituto de Toxicología para que sean analizadas porque no descartan que el menor pudiese morir por una sobredosis medicamentosa, es decir, por medicamentos. Esto ya lo varía, lo variaría un poco porque hablaríamos ya de un plan más establecido y no de un pronto".

El accidente en el que falleció la madre y la abuela

Para entender lo ocurrido, es esencial fijarse en el contexto y como el padre no puede hablar, se ha recurrido al entorno de la familia.

"El primer dato que se ha puesto sobre la mesa es que el abuelo, Pepe, tenía un ascendente moral y económico sobre su yerno brutal qué quiere decir esto, que tras la boda de su hija, el abuelo les puso una casa, le dio una vivienda debajo de la suya para estar cerca de su única hija, pero esas dos viviendas no eran unidas por la escalera externa y tú tienes que llamar a la puerta y el timbre que te abran, había un ascensor entre las dos viviendas, es decir, las dos casas estaban comunicadas internamente por un ascensor.

Lo que se traduce en que la vivienda era una sola vivienda con dos plantas porque la vida se hacía en común entre la pareja, los abuelos y los niños, las 6 personas".

Además, hay que recordar que, en el accidente del 19 de marzo falleció la madre de los chavales, así como su abuela, la mujer de Pepe, que conducía el coche: "María Josefa, que es su mujer va al lado y los niños van en la parte de atrás, cada uno en una esquina y en el centro va la hija, no llevan el cinturón puesto ni Jose, ni la mujer, ni la hija, con lo cual cuando se pegan un trompazo las dos mujeres salen disparadas hacia adelante y las dos fallecen".

"Él se siente responsable, sobre todo, dicen en su entorno de la muerte de su hija. Lo que hay que entender es que las dinámicas de la relación cambian porque si tú estás viviendo en una casa con dos plantas en la que hay dos mujeres y desaparecen esas dos mujeres y las dinámicas de relación entre el abuelo y el yerno, que no son sangre de su sangre, cambian por completo".

El día del crimen

En este momento, los acontecimientos se precipitan y "en un determinado momento el yerno le dice a partir de ahora van a cambiar mucho las cosas".

"El abuelo ve que puede perder un ascendente, incluso se habla de que le había anunciado que se largaba de la casa y se iba a cambiar de pueblo y que el abuelo, de alguna manera había amenazado con conseguir la patria potestad de los menores en contra del padre algo que es absolutamente delirante", explica Abad.





"Todo esto fue un cuentagotas entre el accidente de coche, la distorsión y el desgaste de la relación entre abuelo y yerno, el pasado domingo el abuelo mete a los niños en su casa.

Hay una llamada telefónica en la que la Guardia Civil sospecha que el abuelo está apuntando como una escopeta al niño mayor que está hablando con su padre diciendo que se queda a dormir con el abuelo, bajo presión esa llamada. Al final, como el padre nota que la voz dice una cosa, pero transmite la contraria, sube a ver que pasa y es cuando es encañonado por el abuelo".

Posible móvil del crimen

En cuanto al móvil del crimen, Nacho Abad ha explicado que "quedan muchas incógnitas por delante", pero habla de dos posibles hipótesis.

"Puede ser que lo que se llama un suicidio ampliado, es decir, como he perdido a mi mujer y a mi hija, no merezco seguir viviendo, esto es un mal mundo, no me llevo bien con mi yerno, mató a mis nietos porque van a vivir en un lugar cruel y luego me suicido. O puede ser violencia vicaria del abuelo hacia el infierno a través de los nietos, es decir, mato a mis nietos para hacer sufrir a mi yerno que no me deja verlos", ha detallado Abad.