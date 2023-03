Un exguardia civil ordena a dos sicarios asesinar a un agricultor y esto es lo que ocurre

Hoy en los Juzgados de Quintanar de la Orden hay una cita importante. Y es que, la jueza ha convocado para interrogarlos a tres presuntos delincuentes que habían planificado el asesinato de un agricultor, y parece que la culpa era haberse divorciado. Como cada miércoles, por 'Herrera en COPE' pasa siempreNacho Abad, quien ha sido el encargado de contar todos los detalles de este caso.

A José Manuel, el agricultor que vive cerca de Quintanar de la Orden, le sorprenció la llamada mientras trabajaba en el campo. Él no conocía el número pero descuelga el teléfono. Al otro lado, una voz desconocida, le dice, 'me han encargado que te mate, tengo pruebas, una grabación en la que se escucha a la persona que quiere tu muerte. Si quieres el audio y saber quién te quiere bajo tierra, vamos a arreglar una cita, pero me tienes que traer 3.000 euros'. El agricultor se queda perplejo, sin apenas capacidad de reacción, con la boca abierta. Al principio creyó que era una broma, pero a los siguientes días tiene más conversaciones.

Le explicaron que era un familiar de su exmujer el que quería su muerte. José Manuel, el agricultor, pasó de la incredulidad a la duda, y finalmente a la certeza. Todo venía por su separación con Pilar, que es sobrina de un exagente de la Guardia Civil que llevaba fuera de la Academia Militar 10 años por culpa de un accidente de tráfico. Al principio, la relación entre Pilar y José Manuel, que eran novios, iba bien. Pero todo comenzó a deteriorarse. José Manuel sentía que Pilar le trataba mal. Aun así tuvieron un hijo, y un año después deciden casarse, en junio de 2018. Pero aun así la cosa no se sostenía. José Manuel le dice que se quiere separar y, al final, se separan. Esto es febrero de 2019.





Para la familia de Pilar, el divorcio supuso una afrenta inasumible. Ellos también habían intentado convencer al agricultor de que no se separase de Pilar. Apenas unas semanas después, Pilar denuncia a José Manuel por malos tratos. Los dos acuden al hospital por unas pruebas del niño, al terminar la consulta, y en un pasillo del hospital, empieza a gritar, '¡no me levantes la mano!', y graba el audio pero no la imagen. José Manuel, por lo que le cuentan a Nacho Abad, contempla la escena con los brazos caídos sin entender nada, hasta poco después cuando llegan los agentes a detenerle por malos tratos.

El abogado del agricultor va a pedir las cámaras de seguridad del hospital, pero no se llegaron a ver -porque fue una amenaza que hizo el abogado de José Manuel al abogado de la acusación- y al final quedó absuelto. Meses después, en diciembre de 2019, cuando todo parecía más calmado, Santos -el exguardia civil- contacta con dos sicarios y les encarga la muerte de José Manuel. Les ofrece 45.000 euros por matarle. Solo que estos eran sicarios falsos, no tenían ninguna intención de matar. La cuestión es que estos dos sicarios graban la conversación, no tenían intención de apretar el gatillo, dinero fácil, y llaman a José Manuel. Este avisa a la Guardia Civil, se reúnen en una cafetería. A la que terminan y salen fuera, hay doce guardias civiles esperando a los sicarios, los detienen, los pasan a disposición judicial y quedan todos en libertad. Esto ocurre en 2019.

Ahora, en 2023, aún no ha terminado la instrucción. Así que, los malos, que han ido hoy a declarar y se han negado a declarar, van a seguir en libertad a la espera de juicio. Y se van a beneficiar de un atenuante por dilaciones indebidas, que es cuando la justicia se retrasa mucho y es culpa de la justicia, pues los presuntos criminales se benefician de ella. Los sicarios solo querían estafar a uno y a otro. José Manuel está tranquilo, dentro de sus posibilidades porque el miedo está intrínseco, y sigue trabajando las tierras y sin querer saber nada de su exmujer Pilar y su familia.