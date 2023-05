Marc Vidal da las claves de la debacle del PSOE en las urnas: “Los españoles quisieron lanzar ayer una alerta"

En España, el mapa se ha teñido en azul. El PP ha salido victorioso en 7 comunidades autónomas: en la Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón, La Rioja, Cantabria y Murcia, donde podrá pactar con Vox, y en la Comunidad de Madrid, donde Ayuso ha alcanzado la mayoría absoluta. Además, los populares han sido los más votados en 28 de las 50 capitales de provincia, 17 más que en los comicios de 2019. Frente a este cambio de ciclo, Marc Vidal ha dado su visión de los resultados electorales desde su perspectiva económica.

“Por mucho que se insista, cuandolos datos no cuadran, la gente lo traslada a las urnas” así de contundente ha comenzado el analista económico su lectura en ‘Salida de Emergencia’.

“Los datos no cuadran con la hipotética recuperación económica que se vende día tras día desde el gobierno. No cuadran con el dispendio prometido y no cuadran con las colas del hambre que no han hecho más que crecer en los últimos 2 años a pesar de que se las oculte” ha asegurado.

Marc Vidal ha recalcado cuál es el pensamiento del votante plasmado en las urnas. “Por mucho que se insista, se retuerzan, los datos, se modifiquen los modelos de medición y se corrijan los análisis, una gran mayoría de españoles sabe perfectamente que un fijo discontinuo es un parado. Que nuestro PIB crece más que otros porque viene de más abajo y que nuestra inflación por mucho que se repita, qué es la más baja de la Unión Europea, la realidad es que si se mire de modo agregado es una de las más lesivas” ha explicado.

El analista económico ha añadido que en estos resultados se ha reflejado una realidad muy clara: “Los españoles quisieron ayer lanzar una alerta a quienes consideran que la deuda no se paga y a quienes les importa poco que la tercera partida más abultada de los Presupuestos Generales del Estado sean los intereses de esa deuda. Con sus votos trasladaron su preocupación sobre cómo va a modernizar este país en términos económicos y no solo con leyes de aurora boreal”.

Con estos resultados, que suponen una debacle para el PSOE, Marc Vidal manifestado que “el Gobierno consideraba que prometiendo miles de millones uno tras otro en una especie de tómbola ridícula lograría convencer a la sociedad española de que el socialismo es progreso, justicia social y futuro”.

“Una sociedad que no quiere ser dependiente y sin futuro”

Este cambio de color ha venido dado, ya que el Gobierno “no contaba con que esa misma sociedad, de un modo mayoritario, le dirían al socialismo, que pacta con quienes culpan al sector productivo de todos los males de la humanidad, que insultan a empresarios que generan miles de empleos y que amenazan con creación de empresas públicas para toda una sociedad que no quiere ser dependiente y sin futuro”.

“Supongo que muchos votantes ayer pensaban en sus municipios y en sus autonomías, pero supongo también que muchos pensaron en un futuro que no se parece nada al que nos vende la responsable económica del Gobierno,Nadia Calviño. Muchos debieron suponer que algo no cuadra cuando tú estás prometiéndolo todo, pero Europa te dice que vaya recordando tus gastos. Algo no cuadra cuando prometes un día del espectador para pensionistas, pero Europa te dice que no sabe en qué te has gastado 40 mil millones que te regalaron hace unos meses” ha argumentado el analista económico.

Marc Vidal ha finalizado su lectura dando un último apunte: “Igual las elecciones municipales y autonómicas no tienen nada que ver con todo esto, pero igual sí es la manera en la que gran parte de la sociedad española ha decidido ir tirando ya hacia la salida de emergencia”.