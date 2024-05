Marc Vidal explica la inversión que harán varios gigantes tecnológicos en España: "Reto"

Marc Vidal pone el foco en su 'Salida de Emergencia' en lo que han anunciado varios gigantes tecnológicos. Invertirán en España.

Se tratan de Google, Microsoft, Amazon y Meta. "En apenas unas semanas, han anunciado una inversión que supera los 21.000 millones de euros. Sin duda, una gran noticia que se enfoca en la expansión de un aspecto crítico de la nueva economía, la de los centros de datos", explica Vidal.

Añade, desgranando datos, que Amazon Web Services aportará 14.000 millones de euros en Aragón, Google fortalecerá su centro de ciberseguridad en Málaga con otros 600 millones, Meta abrirá un centro en Talavera de la Reina aportando 750 millones más y que Microsoft sumará 1.900 millones de euros en Madrid y 4.400 millones en Aragón.





Estas inversiones, en palabras del analista económico, "no solamente deberían crear miles de empleos directos, sino que, si todo se hace bien, tendrán un efecto multiplicador significativo en la economía".

El problema es si el Ejecutivo no entiende "la dimensión del reto que nos proponen las empresas. Lo que me preocupa es si sabremos aprovecharlo".

Un ejemplo, el presidente del Gobierno afirmó, durante la sesión de control del pasado 22 de mayo, que "España ha aumentado su nivel de innovación hasta converger con la media comunitaria y eso no es cierto".

No es cierto porque, según el cuadro europeo de indicadores de innovación, "España tiene un nivel de innovación de casi un 11% menos que la media europea. Hay quince países que nos superan".

"El futuro en la economía digital precisa de implicación y compromiso"

Dice el analista económico que preocupa que no se conozca la situación real de nuestro país en ese ámbito, sino que "evidencia que se trabaja sobre datos inexactos. Si no se lee correctamente la realidad, no seremos capaces de aprovechar un propulsor económico de esta envergadura".

Por último, recuerda Marc Vidal en su 'Salida de Emergencia' que "el futuro en la economía digital no solamente precisa de inversión, sino de implicación y compromiso".