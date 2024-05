Marc Vidal desvela la realidad de la reducción de la jornada laboral a 35 horas: "Hay que ser ingenuo"

Este 1 de mayo, los sindicatos salieron a la calle para pedir más salarios y la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales pero cobrando lo mismo. Tal y como ha explicado el analista económico y colaborador de 'Herrera en COPE', Marc Vidal, esto se traduce en que "la empresa asuma el coste de productividad que eso supone". También ha recordado que el último informe de Eurostat, en el que el "mide el PIB por horas trabajadas" y ya entonces "indicaba que la productividad española solo ha crecido un 0.3 % entre 2014 y 2022, quedándose en un 76 % de la productividad media de la eurozona".

"Si la economía se automatiza y va incorporando sistemas inteligentes y robotizados, poco a poco, el papel de los humanos se irá ajustando a un modo laboral menos exigente en tiempo y más orientado a resultados. En unos años el propio contrato social que llamamos ‘empleo’ será muy distinto, pero mientras eso llega, y solo puede llegar si no se incentiva la pérdida de competitividad de las empresas, mejor sería no insistir con el trabajar menos por el mismo dinero", ha apuntado.

"No conduce a ningún lugar"

Esto, sin embargo, no conduce "a ningún lugar", ha dicho. La reducción de la jornada laboral a 35 horas "es un síntoma del desconocimiento de la realidad económica de este país. El 99% de las compañías españolas son pymes o micropymes que no pueden asumir un desafío de este tipo".

Y es que el sector productivo, conformado por trabajadores, empresarios, autónomos, clientes y proveedores, no está visto como "un conjunto" y apunta que "todo no puede ir contra el creador de empleo productivo, que financia lo público y que arriesga su patrimonio". Si bien aseguran que lo de reducir la jornada "es para conciliar", Marc Vidal ha explicado que conoce empresarios "que lo que no concilian es el sueño realmente".

"Hay que ser ingenuo o estar a años luz de la realidad empresarial de este país, para pensar que esta medida repartirá el empleo existente. En España hay millones de personas que ya quisieran trabajar más horas, ampliando así su empleo parcial o discontinuo", ha reprochado. Por este motivo, Marc Vidal ha pedido a los representantes sindicales que exijan medidas "para que España no sea el país con mayor tasa de paro de la OCDE, superando ya a Turquía o a Grecia. Menos hablar de trabajar menos y más exigir responsabilidades a quienes han llevado a este país a estar 15 puntos por debajo de la media europea en renta per cápita ajustada por poder adquisitivo, el peor nivel desde 2009".