Marc Vidal destaca el aspecto económico que Feijóo y Sánchez pasaron por alto en el debate: "Les explotará"

Laselecciones generales del 23Json inminentes. Quedan menos de dos semanas para que los españoles acudan a las urnas a votar y la campaña nelectoral no para. De hecho, se acaba de producir el primer y único cara a cara que va a haber entre el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato a la presidencia del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y las reacciones no se han hecho esperar.

Uno de los aspectos fundamentales de un país es su economía, y en ese sentido, Marc Vidal ha analizado exhaustivamente en 'Herrera en COPE' la actuación y las palabras de Sánchez en relación a los resultados de estos últimos cuatro años: "el presidente se aferró a unos datos fácilmente rebatibles. Comenzó presumiendo de una economía pujante a partir de 3 factores: el crecimiento, el empleo y la inflación, pero lo hizo a partir de las cifras que se derivan del tramo final de cada uno de esos indicadores", explica. Sin embargo, Vidal dice que eso no es un análisis correcto que explique cómo ha transcurrido su mandato, sino que "lo más preciso es abordarlo o abordar esos datos en conjunto, por lo menos en ese periodo de tiempo".

Por otro lado, el analista económico explica que el candidatoAlberto Núñez Feijóo citó durante el debate algunas conclusiones de la legistatura socialista en materia económica, "con un análisis objetivo, se deduce de los datos completos otra cosa. Que España es el país europeo que menos ha crecido desde 2019 y que no se han creado dos millones de empleos como asegura el presidente, sino que, como asegura el propio Instituto Nacional de Estadística, esa cifra apenas llega a los novecientos mil".

"No se puede mantener un discurso triunfal sobre la economía española cuando has subido los impuestos 54 veces"

Según Vidal "con la inflación pasó lo mismo. Sánchez insistía en la matraca de que es la más baja de Europa refiriéndose a la evolución del IPC general del último segmento sin tener en cuenta el agregado de todas esas subidas en los últimos años", y continúa, "si lo hiciera, hubiera tenido que admitir que España está en la cola de la Unión Europea".

Y es que "no se puede mantener un discurso triunfal sobre la economía española cuando has subido los impuestos 54 veces", comenta Marc Vidal, dando varios motivos que han influido negativamente en la economía española en los últimos cuatro años, "cuando detrás del milagro inflacionario está la mayor intervención de precios en democracia, cuando se ha tardado cuatro años en recuperar el PIB de 2019, cuando el crecimiento se cimienta en la deuda más alta de la historia, cuando el pago de esa deuda supone la tercera partida de los presupuestos gnerales del estado, cuando tenemos la mayor cifra de quiebras empresariales desde 2008, o cuando el índice de exclusión social es el que crece más de la OCDE".

Ahora bien, eso no es lo que más ha preocupado al analista económico del cara a cara entre los dos candidatos. Lo peor ha sido, según él, "que en los 120 minutos que duró el debate, ninguno de los dos pronunció la palabra digital, tecnología, automatización, Inteligencia Artificial o robotización. Lo digo porque sea el que sea el futuro presidente tendrá que lidiar con la mayor revolución socioeconómica que ha vivido nuestra especie desde la primera revolución industrial. Me preocupa que ese tema, que les explotará en la próxima legislatura, no esté en ninguno de esos papeles que lucían y repaginaban durante todo el debate", concluye Vidal.