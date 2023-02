Marc Vidal apunta a una teoría para explicar la "moderada" subida de tipos de la FED contra la inflación

La FED, la Reserva Federal de los Estados Unidos, ha anunciado un incremento los tipos de interés en 25 puntos básicos. Una nueva subida, en este caso, más moderada para hacer frente a la inflación. Este jueves, en 'Herrera en COPE' el analista económico, Marc Vidal, apunta a una teoría por la cual estas alzas podrían no estar del todo relacionadas con ese fin de contener el auge de los precios.

Esa teoría es la defendida por Michael Barry, un gestor de fondos que ya anticipó en 2005 que había bonos y préstamos hipotecarios basura con calificación de "excelente". En Twitter, Barry ha escrito "sell", vende. Palabras que analiza este jueves Marc Vidal en su sección 'Salida de Emergencia'.

Barry fue uno de los primeros en detectar, antes de la última gran crisis bancaria, que había bonos hipotecarios basura y que explosonarían. Wall Street ignoró aquella advertencia. "Este inversor creó un instrumento financierto denominado 'seguro de impago de deuda' y apostó por la caída de los valores hipotecarios cuando todo el mundo decía lo contrario. Sufrió el descrédito un par de años hasta que se desmoronó el mundo entero en 2008", ha explicado Vidal.

Segun la teoría de Barry, a pesar de la subida de tipos, es momento de "salir del mercado". "Barry considera que las empresas aún no han digerido la situación real de la economía, que no puede ser que con esta inflación no se ralentice la economía y las empresas realicen ajustes", ha detallado Vidal.





Tres posibles escenarios

Barry apunta a que las subidas de tipos no están del todo relacionadas con la inflación. "Y si la Reserva Federal percibe algo similar, que la economía no ha descontado aún la situación", apunta Vidal.

En ese caso, expone, habría tres escenarios. El primero, "si la inflación no ha descendido lo suficiente, esta subida leve de tipos busca ecualizar la inflación con la economía productiva. Si es así, estariamos en el principio del final del problema", ha asegurado Vidal.

El segundo caso, "más preocupante, estaríamos pendientes de descontar la crisis todavía en lo laboral y empresarial. Aunque no hay recesión sin dos trimestres creciendo en negativo, ¿cómo bautizamos a lo que pasa en Europa, si la inflación llegó en diciembre al 9,8% y el crecimiento se situó en el 0,1%? A eso le llaman estar en recesión", ha apostillado Vidal.

La tercera posibilidad, comenta el analista, es la que computa las dos anteriores. "Una inflación que se modera pero no cae, a la vez que las empresas se ven obligadas a cerrar su salida de emergencia", ha concluido.