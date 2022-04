Fonsi, en 'Radio Carlitos': "Trato de mostrar las dos caras de mi música, el lado romántico y el fiestero"

“Ley de gravedad”es el nuevo trabajo deLuis Fonsi que ha presentado este jueves en 'Radio Carlitos' en “Herrera en COPE”:

“Tengo nuevo disco debajo del brazo que hace el número diez con canciones que llevo dos años cocinando” dice Luis Fonsi a Carlos Herrera que le pregunta qué afán tiene este nuevo trabajo, cuál es el proceso que ha sufrido hasta presentárselo al público, “un proceso muy diferente porque hacer este disco ha sido muy diferente. Hacer un disco en plena pandemia fue un reto, me gusta la coautoría, sentarme con amigos compositores y quitarte eso, pues imagina. Tengo una lado muy romántico muy cantautor y un lado muy fiestero, muy latino, de fusiones de colaboraciones y sigo ese balance tratando de mostrar esas dos caras de mi música y me cuesta quedarme en un solo lado. No quiero hacer un disco de puras baladas, muy románticas, pero tampoco quiero un disco de puro ritmo y pura fiesta, ese balance es el que me gusta”.

A horas de su estreno en plataformas digitales, "Ley de Gravedad" ya cuenta con mil millones de reproducciones “es algo muy loco, es algo que entiendo, pero es muy loco, trato de concentrarme en la música, no soy una persona que se base en los números, pero al final del camino uno mira y digo 'guau' y veo como 'Despacito' que tiene 8 billones de visitas y te preguntas '¿en serio?' y no lo entiendo, no lo quiero entender prefiero que sea como un mundo de fantasía, pero me siento muy bendecido por contar con todo ese cariño”.

¿Cuándo la gente te empieza a hacer caso?, le pregunta Herrera al cantante recordando a Luis Fonsi sus comienzos siendo telonero de Britney Spears, "el comienzo fue bonito, y el tener que ir picando piedra, porque yo comencé en una época en la que competía con gente que tenía apellido famoso como Enrique Iglesias, Cristian Castro, Ricky Martín que venía de "Menudo", Chayane, y yo no venía de ningún grupo solo tenía mi voz, mis canciones y fue un proceso bonito darme a conocer por mi música. Mi primera visita a España fue con mi segundo disco en las Islas Canarias y por eso las tengo mucho cariño. Y ahora sigo teniendo esa misma ilusión".

"No te vas a poder deshacer de "Despacito" nunca, ¿hay alguna canción en este disco que va marcar el futuro de Luis Fonsi? "No sé. Hay algunas que han tenido ya bastanet éxito como "Bésame" con Mike Towers o "Perfecta" con Farruco, hay algunas que no son muy comerciales, pero si especiales como "Girasoles" que cierra este disco. Una canción que hice en plena pandemia, en el peor momento, cuando los estudios estaban cerrados, lo grabé en mi pequeño estudio y los grabé yo solo e hice el videoclip con amigos, era como regresar al comienzo. Y este tema representa el alma de este disco, representa lo que éramos, vulnerables, donde la música fue la válvula de escape. No es un single ni un tema súper radial, pero para mí tiene mucha importancia”.

Volviendo a esos comienzos, empezaste cantando en inglés, ¿lo has dejado aparcado o es un objetivo la música en inglés? "No comencé a cantar en inglés, nací y me crié en Puerto Rico y me trasladé con mis padres a EEUU porque mi papá cambió de trabajo, claro, todo era en inglés, la escuela, la música, pero nunca me alejé de mis raíces. En la universidad estudié música y componía en inglés y en español y aunque estudiaba música clásica no me veía con música clásica el resto de mi carrera y grabé una canción en inglés y en español y conseguí firmar con Universal. Me fue bien, pero más que por el inglés conecté con el público latino, con la gente".

Ese contacto con la gente es fundamental para el cantante que "me considero bastante normal, hago música porque me gusta, nunca busqué ser famoso, siempre quise ser músico. Hay que ser respetuoso con la gente porque el público, los fans está ahí en lo bueno y en lo malo, van a los conciertos, te esperan en la radio por ello hay que ser buena gente, normal y dedicarles tiempo".

¿Qué cayó en Puerto Rico para que hayáis salido tan buenos artistas, que platillo volante cayó en Puerto Rico? “Es una isla pequeña, pero hay mucho ritmo. En mi caso era inevitable que me dedicara a la música, mi hermana es pianista, mi hermano músico es productor. Mis padres no son músicos, pero nos educaron con amor a la música, pero lo mismo digo de España” afirma Luis Fonsi.

En este nuevo trabajo del artista puertorriqueño aparecen muchos artistas más: Yatra, Raúl Alejandro, Mike Towers y Juan Luis Guerra, “el más grande entre los grandes. He aprendido que hay que dejarse llevar. El colaborar con alguien es algo que tiene que fluir. En el caso de Juan Luis Guerra es mi artista favorito de todos los tiempos y cantar con él este tema "Llegate tú" que escribí para mi hija, pues fíjate. Pero también colaboro con Mike Towers, algunas veces todo fluye y por eso salen cosas tan especiales”.

Lo que sí ocurre por primera vez en la carrera de Luis Fonsi es colaborar con su mujer en un disco, “es la primera vez que trabajo con la jefa, me lo habían sugerido los directores, pero yo no quería por preservar la intimidad de la familia, pero para esta canción a ella siempre le encantó y le dije 'flaca vamos a hacer este videoclip juntos' y le pareció fenomenal".