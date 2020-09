Lucas Vidal: "Con 'Karma' quiero que la gente de la música clásica se interese por la electrónica y viceversa"

Con apenas 36 años, el polifacético compositor Lucas Vidal ha alcanzado la cumbre del éxito dentro y fuera de nuestras fronteras. Galardonado con un premio Emmy y dos premios Goya, este compositor y director de orquesta apuntaba ya maneras desde la prestigiosa Berklee School of Music en Boston, en la que se formó, y en el seno de la cual se convirtió en el estudiante más joven en componer la banda sonora de una película con una orquesta completa, 'Fast and Furious 6'.

Este viernes ha sido entrevistado en 'Herrera en COPE' a propósito del lanzamiento de su primer álbum, 'Karma', donde mezcla la música orquestal con la música electrónica. “La intención era unir estos dos mundos diferentes, pero muy similares. Al final, con que una persona del mundo de la clásica lo oiga y se interese por el mundo de la electrónica y viceversa habrá valido la pena”, ha dicho.

'Run' fue el primer single que salió, una canción que ha sentado las bases de los nuevos sonidos que en 'Karma' se van a escuchar. 'Happiness' ha sido la segunda en unirse a estos adelantos de 'Karma', una canción que se encuentra a medio camino entre la música orquestal y la electrónica.

Lucas Vidal, compositor de bandas sonoras como 'El enigma del cuervo' o 'Palmeras en la Nieve', ha manifestado que “hay algunas canciones bastante cañeras” en su álbum. Su propósito ha sido “ver de qué manera se podía casar” ambos mundos “siendo elegante y no cayendo en clichés.He grabado con cinco instrumentistas”, ha añadido.

Actualmente, Vidal está acabando una película de acción para Netflix que se llama 'Xtremo'. Ha explicado que una vez editada la película, es cuando él le añade la música. “Ajusto los temas a la película. Es todo totalmente improvisado”.

La playlist del madrileño, que está llamado a ser el sucesor de John Williams o Ennio Morricone, está aquí para deleite de todos los oyentes del comunicador. Según ha reconocido, para él es "muy fuerte" ser entrevistado por Herrera porque se ha criado escuchándolo.

“Aria de Johann Sebastian Bach”: Goldberg Variations, BWV 988

“The Four Seasons” de Vivaldi: “Spring 1” de Max Richter

“Blue Monday”: 2016 Remaster de New Order

“Only You (And You Alone)”: The Platters

“Smells Like Teen Spirit”: Nirvana