El Ministerio de Interior ha publicado recientemente el balance de migración irregular en nuestro país. Desde el 1 de enero hasta el pasado 31 de julio, 29.031 personas entraron a nuestro país de forma irregular, un 12% más de las cifras registradas en lo correspondiente al ejercicio anterior. Sin embargo, todas esas personas traen una historia consigo.

Y en 'Herrera COPE' contamos la historia de Waby Leadi, un joven de 18 años procedente de Costa de Marfil y que acabó viniendo a España en busca de un futuro menor. Llegó a nuestro país hace poco más de dos años, en patera. Ahora trabaja en un centro de menores que, como él, buscan un nuevo comienzo.

Ha explicado que allí cuida niños, les da comida y hace actividades con ellos. "Desde que llegué, aprendí español para comunicarme con la gente. Estudié, aprendí muchas cosas, porque si no podía hablar, no podía trabajar ni hablar con la gente", ha contado el joven, quien también ha confesado que ha aprendido el idioma gracias a un compañero suyo del centro de menores, un tutor y todos los que estaban con él.

Su objetivo es seguir estudiando

Llegó a España en una patera, junto a otros 53 compañeros. "Fue un poco difícil. Lo conseguí porque vinimos desde marruecos en patera, desde las tres de la mañana hasta las siete de la tarde. Llegamos a Fuerteventura sin problema. Todo estaba bien, no había nadie", ha confesado. Una decisión que tomó su padre: "Me mandó porque estaba estudiando y trabajando. Estábamos todos juntos, pero él no quería que estuviera, y me mandó aquí".

Cuando llegaron a las costas españolas, Leadi ha contado que estaban los miembros de Cruz Roja, quienes les ayudaron, les dieron comida y ropa, y los dejaron allí tres días hasta que los trasladaron a un centro.

Una experiencia que no fue nada fácil y para él fue "un poco triste". "Dejé a mi familia atrás y no sé como seguir en España, estaba esperando todo pero no así. Luego todo me salió bien, estoy tranquilo, no tengo problemas con nadie, todo me sale bien", ha admitido el joven. Ahora su intención es seguir estudiando y cambiar de trabajo porque este "es temporal".