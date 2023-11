Vocal del CGPJ alza la voz contra la denuncia de Sumar: "Es una payasada con mala intención"

José María Macías es vocal del CGPJ y uno de los denunciados por Sumar por firmar una declaración institucional contra la amnistía. La denuncia del grupo parlamentario de Yolanda Díaz acusa a estos miembros del órgano de gobierno de los jueces de incurrir en un delito de prevaricación administrativa, que conlleva inhabilitación de ejercer cargo público, por promover una resolución "ilegal", "arbitraria" y que excede las competencias del Consejo General del Poder Judicial.





Macías, al comienzo de su intervención en 'Herrera en COPE', ha asegurado que "de los partidos que se sientan en el Consejo de Ministros hemos visto muchas cosas. Esto es un intento de amedrentamiento y ha excedido determinados límites".

Además, añade que la red europea de Consejos de Justicia le han solicitado expresamente "que sea explícito en cuanto a las iniciativas que podemos proponer desde el CGPJ. Les ha preocupado enormemente. Ahora tenemos que ver cómo se desarrolla esta respuesta a nivel europeo".





El vocal del CGPJ explica en 'Herrera en COPE' que "una querella catalana se interpone con pleno conocimiento de que aquello que se denuncia no existe, pero con una intención: parar un procedimiento. Esto es una querella catalana de libro y es una payasada con mala intención".

Prosigue su discurso indicando que "cuando conocimos el acuerdo entre PSOE y Junts para proceder a la persecución de los jueces, eso quizá en sí mismo sea algo que no tenga recorrido alguno, pero implica una amenaza, un aviso a navegantes". Por tanto, para Macías esta querella "se enmarca dentro de la misma dinámica de intentar amedrentar a los vocales del CGPJ para que no expresemos opiniones al gusto de Díaz o partidos que están en la misma órbita".

"Hay hambre del dominio del CGPJ"

Sobre el margen de intervención de las instituciones europeas, asegura que "la diplomacia tiene unas reglas que no necesariamente pasan por el derecho. El Tribunal de la Justicia de la UE es puro derecho y su función es asegurar de que se respetan los tratados, también entran los tribunales nacionales".

"Esa cuestión prejudicial, si realmente se producen violaciones del estado de derecho y la independencia judicial o de las normativas que armonizan determinados ámbitos, tienen realmente un campo muy amplio que funciona con unas reglas del juego diferentes al Consejo. Allí no hay diplomacia, allí hay derecho".





La jurisprudencia de la Unión, argumenta, es clara y "se abre una puerta para preguntarle a la UE. Tendrá que haber algún juez que diga que esta norma se aplica al supuesto. Lo que empieza mal suele acabar mal. Esta norma está repleta de absurdos jurídicos".

Por último, José María Macías denuncia en 'Herrera en COPE' que "hay hambre del dominio del CGPJ pensando en un futuro muy inmediato".