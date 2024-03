Vicente y Fernanda, agredidos en la India: “Pensábamos que nos mataban, estábamos seguros”

Este fin de semana nos hemos cruzado con una noticia que nos tiene aún helados. Fernanda y Vicente son pareja. Llevan seis años viajando en moto por todo el mundo.

Su última aventura arrancó en Afganistán y tendría que haber acabado en Nueva Zelanda. Pero en su última parada en India han sido atacados por un grupo de siete hombres que tumbaron a golpes a Vicente y violaron a Fernanda entre todos.

En este momento siguen en India y desde allí han atendido a Herrera en COPE.

Fernando ha sido claro y ha confesado a Alberto Herrera que “pensábamos que nos mataban, estábamos seguro. Nos decían que nos iban a matar”.

Sobre cómo sucedió todo, ha relatado que “montamos la tienda sobre las 19,30h, y una vez que estábamos dentro, pasó todo. Vinieron tres hombres... Vicente hablaba con ellos, nos llamaban 'friends'. Después de un rato, volvieron a llamar, abrí y vi más gente. Uno llevaba un cuchillo”.

Fernanda, que permanecía en la tienda de campaña, ha reconocido que “estaba nerviosa, buscando el número de emergencias de India. Pero no sabía cómo explicarles dónde estábamos. Cuando salgo de la tienda, veo a uno con un cuchillo y cogí la piqueta. Pero me cogieron de la chaqueta y me empezaron a tirar de los pelos. Aún hoy se me cae pelo cuando me peino”.

“Gracias a que el traje tiene protecciones pude defenderme aunque me pateaban. Me pusieron un cuchillo en el cuello, me tumbaron y me dijeron que me iban a matar. En ese momento pensé que Fernanda estaba muerta porque ya no la escuchaba. Ahí pensé que se acababa todo”, ha continuado explicando Vicente.

Lo más duro llegó cuando, según ha relatado Fernanda, “me quitaron la ropa, se iban turnando y ahí estuvieron casi tres horas. Perdí la cuenta... Preguntaba por Vicente, si estaba bien... Después de este tiempo, uno me da ropa y me dice que me vista. Pero se da la vuelta y vuelve a violarme”.

Vicente ha contado su alivio “cuando vi venir a Fernanda. A pesar de la situación, me alegré al verla viva. Eché a correr hacia ella y los hombres salieron corriendo. No se llevaron nada”.

Después de la experiencia, estos dos españoles han confirmado en COPE que “son cuatro los detenidos de momento. No sabemos cómo los han detenido, solo que estaban escondidos. Tienen ADN de ellos por todos lados. No era una banda, era gente que se encontró una situación y no le dio mayor importancia. Es la gran incultura que hay en partes de ese país. Esta semana habrá juicio y se espera una condena de cadena perpetua para ellos”

Por último, Vicente se ha emocionado al destacar que “Fernanda es muy joven y más fuerte que yo. Su entereza...”. Mientras Fernanda, ha reconocido a Alberto Herrera que esta situación “es muy dura, hay veces que lloro... pero pienso en que tenemos una segunda oportunidad, que estamos vivos. Que todo pudo acabar ahí y por eso me aferro a que estoy viva”.