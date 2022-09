Una experta explica cómo se puede detectar el párkinson con el olfato: "Hay estudios que lo indican"

Nuestra nariz es capaz de distinguir unos 400 olores distintos. Olores que intentamos describir como buenamente podemos, casi siempre recurriendo a comparaciones: algo huele a pocilga o a flores o a quemado. Pero hay personas que huele mucho más que los demás, tiene el sentido del olfato especialmente agudizado. Esto es lo que se conoce como hiperosmia.

Esto es justo lo que le ocurre a Joy Milne, una enfermera escocesa ya jubilada, que es capaz de oler las enfermedades. Las personas con alzhéimer le huelen a pan de centeno. La diabetes le huele a laca de uñas dulzona; el cáncer, a setas; la tuberculosis, a cartón mojado. Una peculiaridad que ha hecho que los científicos lleven unos años muy interesados en su nariz. Una nariz, que según la propia Joy, en cuanto olores está a camino entre la del ser humano y la del perro.

Joy huele mucho más que los demás y, después de 26 años de enfermera, ahora tiene 71, conoce los olores de las enfermedades muy bien. El que mejor reconoce es el olor del párkinson porque su marido, Leslie, murió por culpa de esta enfermedad.

Ahora Joy, cada pocas semanas, viaja al Instituto de Biotecnología de la Universidad de Manchester para colaborar en una investigación relacionada con el párkinson. La detección precoz a través del olor. Una enfermedad, una pandemia que los investigadores calculan que en 2040 afectará a 14 millones de personas en todo el planeta. Aumenta la esperanza de vida y con ello aumenta también el desarrollo de esta enfermedad.

Joy Milne detectó un cambio de olor en su marido 15 años antes de que le diagnosticaran párkinson. Un olor muy particular que ella describe como almizcle, como la leche cuando se agria. Joy detectó que su marido había cambiado de olor corporal cuando tenía treinta y tantos años. Él, sin embargo, no podía oler nada. Absolutamente nada. Perdió el sentido del olfato cuando aun no había cumplido los 30. Pero en aquella época no se les ocurrió pensar en esta enfermedad. Siguieron adelante con su vida y tuvieron tres hijos.









"Eso es lo que hace que se cambie el olor"



Al marido de nuestra protagonista le diagnosticaron párkinson a los 45 años, cuando ya sufría temblores. La medicación los mitigó, pero no revirtió ese olor especial que emitía y solo su mujer captaba. Leslie murió en 2015 y, desde entonces, Joy colabora con los investigadores para elaborar un test que permita detectar la enfermedad a través de sus moléculas, del olor de esas moléculas.

El párkinson progresa de forma inadvertida hasta que acaban apareciendo los síntomas motores: ralentización de los movimientos, temblores, rigidez muscular… Para cuando el médico está en condiciones de fijar el diagnóstico, entre el 50 y el 70 por ciento de las neuronas ya han resultado destruidas. Por eso esta historia nos ha llamado poderosamente la atención y queremos hablar de ello con la doctora Rosa García Ramos, neuróloga del Hospital Clínica San Carlos, en Madrid.

"Hay estudios que indican que, al mirar diferentes componentes del sebo corporal, pueden cambiar antes del inicio de la enfermedad. Y eso es lo que hace que se cambie el olor de las personas enfermas de párkinson", comienza corroborando la neuróloga. Esto nos puede permitir detectar el cólera, por el olor de las heces o las diabetes, si la orina huele dulce.

Por otro lado, habla de las personas que han pasado el coronavirus y han tenido que reeducar el olfato: "Se están haciendo estudios para ver cómo se puede recuperar ese olfato. En algunos pacientes, que se han quedado así de forma crónica. Hay que entrenarlo poco a poco con olores fuertes".