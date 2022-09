Los tres lugares que más energía ahorran de toda España

Ante lasubida incesante de precios de la energía,Bruselas va a presentar su propuesta para ahorrar este invierno. Las medidas concretas las conoceremos a partir de las dos y media de la tarde, pero ya sabemos que los tres ejes de este plan son: el recorte del consumo durante cuatro horas punta cada día, impuestos a los beneficios de las empresas energéticas y el tope al precio del gas ruso -aunque esta decisión de momento parece que se va a a aplazar-. En este contexto, hay tres puntos de nuestra geografía que son autosuficientes, energéticamente hablando y están al margen de este aumento del coste de la electricidad: la isla del Hierro, el Valle del Jubera -en la Rioja- y Ballesteros de Calatrava, en Ciudad Real. En estas tres zonas, algunas por obligación porque no les llega el tendido eléctrico o porque han apostado por las renovables, no están sufriendo ni la escalada de los precios de la luz ni están pendientes hoy de que Bruselas pueda dar un tijeretazo a nuestro consumo. A este beneficio que tienen estos lugares, se conoce como autosuficiencia energética.

En'Herrera en COPE' hemos podido hablar con Roberto Calvo, ingeniero de montes, que reside en Santa Marina -uno de esas cinco zonas de La Rioja a la que no llega la red eléctrica- y maneja paneles solares para ahorrar energía. Tiene 31 años y hace tres decidió volver al pueblo de su abuela porque la ciudad no era para él. En el programa ha explicado cómo le funciona el sistema de paneles solares y la cantidad de energía que paga de menos: "Depende mucho de la cantidad de placas y, sobre todo, del número de baterías y la capacidad de las mismas. Básicamente, en la cuadra solo tengo iluminación y con eso me vale, pero por ejemplo en casa, yo que trabajo con ordenador ando un poco justo porque necesito el router de internet, la iluminación, impresora, teléfono, etc. En verano no suele haber problemas, pero en invierno, como el día es más corto, nieva -se cubren las placas de nieve-, ahí andamos escasos. Luego, en casa, el frigorífico es de butano y la cocina también, entonces eso no gasta electricidad", explicaba Roberto, dejando claro que el coste es bastante elevado, en el caso de que se quiera tener más energía, "si quieres la potencia energética de una vivienda de una ciudad, la inversión en placas y baterías es importante".

El Hierro

En la isla del Hierro, por ejemplo, los vientos alisios son su fuente principal. Según los datos de Red Eléctrica, ayer mismo, estas renovables suponían cerca del 25% de la energía que demandaba la isla para mantener su actividad. Es un porcentaje alto, que en ocasiones permite incluso sostener la demanda de El Hierro solo con energía renovables, lo que la convierte en la primera isla autosuficiente del mundo. Sin embargo, no pueden almacenar toda la energía que producen y esto hace que el sistema eléctrico de la isla necesite el complemento de una central de motores diésel que lleva operativa desde los años 70.

La Rioja

En el Valle del Jubera, hay cinco aldeas que en pleno siglo XXI no están conectadas al tendido eléctrico. Están ubicadas en una zona montañosa, a gran altitud y muy despoblada, es decir, que no es fácil ni rentable que llegue la luz a estos pueblos. Por eso, los pocos vecinos que vivien allí todo el año instalaron paneles solares, pero les llega para poner un par de bombillas. Esta situación complica, desde hace décadas, la vida de los vecinos, que mchos de ellos han acabado yéndose de sus pueblos porque se les hacía duro vivir como antiguamente. Actualmente, unos 150 vecinos son los que siguen sin estar conectados a la red elétrica aunque eso va a cambiar a partir de finales de este año.

Ciudad Real

En Ballesteros de Calatrava se ha puesto en marcha una pequeña red de baterías, aerogeneradores y placas solares con lo que han logrado rebajar un 40% la factura de la luz, y los 400 habitantes ya se están beneficiando de este nuevo modelo que se implantó hace dos años. La idea, financiada con fondos europeos, la ha desarrollado una start-up de renovables, junto con el apoyo del Ayuntamiento de la localidad.