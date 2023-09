La historia de Tomás, un sacristán asesinado en la Guerra Civil: "Se juntaron una serie de acontecimientos"

Las campanas de Mejorada del Campo, en Madrid, acaban de dar las 6 de la mañana. Es 5 de octubre de 1936 y España lleva algo más de 2 meses en guerra. Varios hombres llaman a la puerta de la casa del sacristán del pueblo. Se llamaba Tomás Martínez Negro. Ocho milicianos le esperan fuera y le dan cinco minutos para salir. Cinco. Ni uno más, ni uno menos.

Tomás Martínez, en ese momento, se despidió de su mujer. Y nunca volvió a ver en su familia. Esta es una de las miles de historias que todavía resuenan en los pueblos que vivieron el paso de la guerra civil en España. Un relato que nos descubre Antonio Pampliega, que presenta en 'Herrera en COPE' su libro llamado: "El quinto nombre: el viaje a un pasado incómodo".

Explica Pampliega que Tomás era "sacristán, director de orquesta, profesor de la escuela municipal de música y fue una muy buena persona. Tenían que matar a alguien y le tocó. Era católico, su mujer llamaba bastante la atención. Se juntaron una serie de acontecimientos".

"No consiguió integrarse en el pueblo"

Él no estaba interesado en política. Simplemente le gustaba la música y estar con su familia. "No consiguió integrarse en el pueblo. Aunque lo intentó. Formó parte del comité revolucionado de Mejorada del Campo", explica en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Este periodista indica en 'Herrera en COPE' que "fue casualidad escribir este libro. Recibí por email la historia del asesinato de un sacristán que había sido cometido por cinco mejoreños: dos hermanos (Justo y Victoriano), Anastasio Castell, Santiago Cebolla. Y el quinto nombre: Eladio Pampliega. Es primo muy lejano de mis abuelos".

¿Y cómo era Mejorada del Campo en 1936? "Pues las calles no estaban asfaltadas y lo más importante que tenía era la vega de Mejorada, que abastecía a gran parte de Madrid y los viñedos donde se hacía muy buen vino", explica Pampliega. Así, era un pueblo más de esa España de 1936.

Únicamente mataron a Tomás. Algo curioso, ¿verdad? "Cada cierto tiempo venían piquetes de milicianos de otros pueblos. Y allí no se mató a nadie. Porque no querían. Se mató a Tomás porque no era de Mejorada del Campo".

Incide Alberto Herrera en que hablar de la guerra civil es difícil. Algo que asevera el autor de este libro explicando que ha tenido que tocar muchas puertas para recabar información. "Mejorada tiene entre 22.000 y 25.000 habitantes. Pero lo que es el casco antiguo del pueblo, y sus habitantes, siguen teniendo algo dentro. Mi padre tiene 68 años y no sabía de lo que estaba hablando. Porque de esto no se habla".

Pampliega, durante esa etapa de documentación, descubre que su abuelo combatió en la guerra civil. "Jamás habría estado pegando tiros durante 3 años. Lo llevaron incluso a hacer el aeropuerto de Casablanca en Marruecos y yo no tenía ni idea", argumenta.

El libro ha salido a la luz este miércoles y su autor, que ha dado todas las claves en los micrófonos de 'Herrera en COPE', da por hecho que no gustará en el pueblo por un motivo: porque el apellido sigue estando presente en Mejorada del Campo. Por ello, indica que no lo ha escrito para buscar el revanchismo. ¿Quieres conocer más curiosidades de este libro desgranado