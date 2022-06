Teresa Viejo, en 'Herrera en COPE': “La curiosidad cuida de nuestro cerebro”

“¿Teresa, tú por qué lo quieres saber todo?”. Esta pregunta ha acompañado a la escritora desde que era pequeña y fruto de ella comenzó a sentir intriga por la curiosidad. Un sentimiento que manifiesta nuestras ganas de saber y la inagotable necesidad de aprender. También habla sobre cómo la curiosidad inspira a la creatividad y como, al final, la curiosidad es la primera fortaleza humana.

Todas estas enseñanzas que ha ido aprendiendo desde pequeña y fruto de años de estudio las ha querido compartir Teresa Viejo con el resto del mundo en su libro 'La niña que todo lo quería saber. La curiosidad: claves para una vida más inteligente y feliz'. Un sentimiento, el de la curiosidad, con el que ha llegado a su conversación con María José Navarro: “Estoy altamente curiosa. Tengo esa sensación efervescente que nos deja la curiosidad”. Y que, según ella, también le ayuda a mantenerse joven: “Mantiene nuestra capacidad de discernir, cuida de nuestro cerebro. No es solo por los neurotransmisores y la dopamina que segregamos en el momento en el que estamos siendo curiosos es que también cuando sumamos nuevos conocimientos, a la larga, nos mantenemos de forma más saludable así que todo son beneficios”.

Sin embargo, a pesar de sus beneficios, hay mucha gente que entiende la curiosidad de forma errónea. Algo que ha querido matizar Teresa Viejo que ha asegurado que “podemos dar varias definiciones. Una: nuestro sistema educativo, nos remontamos unos años atrás, evidentemente; lo que hemos hecho los medios de comunicación al asimilar la curiosidad a una cosa llamada fisgoneo, cotilleo y nada más lejos”. Ya no solo eso, también influye nuestra propia cultura que, según la periodista, “no es una cultura que investiga, que analiza”. No obstante, la escritora ha asegurado que “ninguna de esas razones justifica lo suficientemente para no utilizar la curiosidad”. Un sentimiento que espera potenciar con su nuevo libro, 'La niña que todo lo quería saber'.