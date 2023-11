La sorpresa de Carlos Herrera con el novio que le 'colocan' a la Princesa Leonor: "Por primera vez"

Este martes, la Princesa Leonor se convirtió en la protagonista indiscutible de la jornada por su jura de la Constitución en el Congreso de los Diputados. Un acto que quedará para siempre grabado en la historia del país. Sobre este asunto han hablado hoy en 'Herrera en COPE', ya que es una noticia de vital importancia que todavía tendrá peso y dará de qué hablar el resto de la semana. Antonio Naranjo y Carlos Herrera han aprovechado que Leonor está en la primera línea mediática para imaginar quién podría ser el novio 'perfecto' para la Princesa. Descúbrelo en el audio que tienes disponible a continuación.





"No sería mala idea. Se me ocurre que se podrían juntar Alcaraz y Leonor. Por primera vez en el mundo, un tenista sería Rey consorte", asegura en 'Herrera en COPE'. Además, recuerda que "con un tenista estuvo Carolina de Mónaco. Que me tiré yo de los pelos".

Carlos Herrera bromea diciendo que le quitó la oportunidad. Tanto a él como a Naranjo. De lo que no cabe duda es que, de surgir el amor entre Alcaraz y Leonor, sería un bombazo mediático que traspasaría fronteras.





¿Ocurrirá? ¿Surgirá el amor entre la Princesa Leonor y el joven tenista murciano? El tiempo solamente nos lo dirá, pero mientras, podemos 'soñar' con lo que supondría este romance para la ciudadanía española y la Casa Real. Un amor que recordaría a la historia surgida entre Felipe VI y la Reina Letizia. Ambos han dejado momentos inolvidables para la historia, como el icónico "déjame terminar" de Letizia cuando anunciaban su compromiso.

Esto provocó las carcajadas de todos los periodistas que allí se encontraban, y también fue patente el amor y el cariño que se profesaron. Tenían las manos entrelazadas y solamente las separaron para mostrar el anillo que la actual Reina llevaba como regalo del novio.

¿Por qué la Princesa Leonor debía jurar la Constitución el día de su 18 cumpleaños?

Más allá de este 'romance imaginario' que ha planteado Naranjo, recordamos que este martes se produjo un acontecimiento histórico en España. Sobre ello hablamos en COPE. En 'La Tarde' hablamos con José María Codes Calatrava, Letrado de las Cortes Generales y doctor en Derecho.

El experto explicó por qué la Princesa Leonor debía jurar la Constitución el día que cumplía la mayoría de edad. Además, recalcó que la legitimidad que recibía la princesa es la constitucional.

La ceremonia en cuestión, que te contamos minuto a minuto en COPE, era igual que la de 1986, año en el que su padre, el ahora rey Felipe VI, juró la Constitución. En nuestro país no hay una regulación expresa sobre este acto, por tanto, lo que se produjo en 1986 se considera como costumbre y, por tanto, fuente del derecho.

Emilio Sáenz-Francés también quiso recordar en 'La Linterna' que, hasta el siglo XIX, los reyes eran jurados pero no juraban. "Esto es muy importante, porque lo que veíamos era no exclusivamente que las Cortes juraban al Príncipe de Asturias. Fernando VII estaba siendo jurado como príncipe de Asturias cuando estalló la revolución francesa y se disolvieron las cortes”.

Herrera: "Leonor se convirtió en la joya de la Corona de España"

Carlos Herrera, director de 'Herrera en COPE', ha analizado el acto de jura de la Constitución por parte de la Princesa de Asturias.

"Pero en cuanto a lo de ayer, verán ustedes, lo de ayer son de esos actos en el que uno añora una España mayoritariamente constitucional, en la que el entendimiento de los dos grandes partidos permita que lo demás, los 57 que apoyan a Pedro Sánchez, de los que solo fueron tres al acto de ayer, sean simplemente una anécdota en la historia y no como eran ayer, querían ser, pretendían ser protagonistas", cuenta el comunicador este Día de Todos los Santos.

