Sofía Ellar en 'Herrera en COPE': “Hay muchísimo trabajo detrás del telón y de cada ventanita de Instagram”

Un Trabajo de Fin de Carrera cambió la vida de Sofía. Tras estudiar empresariales, realizó su último trabajo formalizando su propia empresa donde ella era todo; productora, gestora, agente de comunicación, compositora y cantante, aunque ella iba a por la matrícula, finalmente la pusieron un 8. Alberto Herrera le pregunta como se le ocurre este proyecto, ella responde: “Porque a mi me encanta cantar y componer desde que soy pequeña entonces dije, si voy a estar 6 meses de mi vida dedicándolo a algo, mejor que sea a algo que me gusta”. Aunque también reconoce que no sabía que iba a llegar tan lejos: “No, en el fondo nunca te lo esperas”.

Ahora, Sofía Ellar estrena su tercer disco, “Libre”, ¿Por qué este nombre?: “Libre es una palabra con la que nos podemos identificar todos y más después de haber estado presos durante tanto tiempo como hemos estado todos”. “Es importante cuando sacamos discos escucharlos en el orden en el que vienen para crecer al lado de la cantante y entender por todo lo que ha pasado”. “Ahora me siento más libre que nunca”. Este nuevo álbum es un disco-libro, Sofía explica el porqué: “Acostumbrada a que todo el mundo me preguntase el por qué he escrito alguna canción dije, pues lo explico de esta manera, de mi puño y letra como se puede ver en este disco-libre, como yo lo llamo”.

Para despedir la entrevista, la cantautora deja algunos consejos a sus fans: “Que la vida es muy larga y da muchas vueltas, que vivimos en un mundo de oportunidades muy escasas por eso hay que formarse siempre con todas las posibilidades y sobretodo, perseguir un sueño siempre”. “Hay tiempo para todo y los sueños hay que perseguirlos, no vienen a la puerta de tu casa a decirte, hola soy tu sueño”. “No es importante pensar siempre en el éxito para que se nos suban los egos, sino más importante es vivir y trabajar”.