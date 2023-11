La sociedad civil alza la voz este sábado contra Sánchez: "Se comete un atropello contra el país"

En 'Herrera en COPE' analizamos los retos a los que se puede enfrentar el nuevo gobierno de Sánchez y, fuera de eso, también está la presión de la calle.

Esa movilización de la sociedad civil vivirá un nuevo episodio mañana con una nueva concentración a las 12:00 h. La convocan más de un centenar de asociaciones, entre la que se encuentra Foro España Cívica. Mariano Gomá es el presidente de esta asociación y, con él, conocemos todos los datos sobre la jornada de este sábado.

"La sociedad civil es la que vota, la que paga la cesta de la compra y a los partidos políticos. Los nervios que ha estado pasando el país durante el último mes han sido suficientes para que el PP convocase un acto del partido, y Vox, y nosotros, que no somos partido, queríamos escoger un día para que se manifestase la sociedad civil no partidista".





Prosigue su discurso explicando que esta concentración "es una verdadera protesta por un atropello que se acaba de cometer contra el progreso del país. Nos daba un poco igual que fuese antes. Lo que pretendemos es manifestar el enfado de todas las instituciones del Estado y de la sociedad civil".

Añade que "están todos en contra y lo que es curioso, y alarmante, es que Sánchez acaba de ser investido en contra de todos. Incluso de su propio partido. Es lo mejor que podemos presentar como carta de presentación".

"La sociedad civil, transversalmente, es capaz de cambiar las cosas"

El presidente de Foro España Cívica explica que la concentración de mañana también sirve para canalizar a una parte de los votantes socialistas que confiaron en Sánchez en las anteriores elecciones. "Habrá un montón de medios que podrán constatar declaraciones de estas personas a tipo personal de la deriva del partido. Hay muchos socialistas que ahora no votarían a Sánchez al ver lo que está ocurriendo con su voto".

Gomá insiste en que, la manifestación de mañana, solamente requiere de un DNI. "Ser ciudadano español", indica.

Sobre los tópicos que calan en la gente y la calificación que les atribuyen algunos de "fachas", dice Gomá que "en clave política, y yo soy una persona que me conoce un poco, puedo decir bastante lo que me parece. El 23 de julio ocurrió que el Partido Popular y Vox cometieron una serie de torpezas que les llevó a donde les llevó. Y el PSOE, y el sanchismo, les bastó solamente con un lema: decir que viene la derechona y esto no es progreso, tenemos que buscar el progreso. Con tres pequeños mensajes, acabaron no ganando las elecciones".

"La sociedad civil, transversalmente, es capaz de cambiar las cosas. No vamos a hacer violencia este sábado", prosigue Gomá.

Sobre la posición en la que queda el catalán nacionalista, concluye que, por ahora, "están en el rincón de pensar. Y son la mayoría. Los únicos que están firmando estos acuerdos forman parte de dos millones de personas. Los demás no queremos separarnos de España. Sabemos que Cataluña no podría subsistir siendo independiente".