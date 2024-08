Un sindicato de los Mossos "exige respuestas" por la "vergüenza" vivida durante la huida de Puigdemont

Este jueves, Carles Puigdemont reaparecía en Barcelona y volvía a huir de España sin ser detenido. El expresidente fugado pronunciaba un discurso y desaparecía entre la multitud sin que los mossos d'esquadra ejecutaran la orden de detención que les había impuesto el juez Llarena.

Horas después, son muchos los policías autonómicos de Cataluña que siguen sin entender por qué no se detuvo a Puigdemont.

El portavoz de la Unión Sindical de la Policía Autonómica de Cataluña (USPAC) y mosso d'esquadra desde hace casi 30 años, Albert Palacio ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para "exigir respuestas" por la "vergüenza" vivida en una jornada que ya forma parte de la historia de nuestro país.

"No entendemos lo que ocurrió ayer. Desde nuestro sindicato estamos exigiendo una explicación del gran ridículo en el que hicieron quedar a un gran cuerpo que cada día está en la calle", comenzaba diciendo.

Respecto a las posibilidades de entrada de Puigdemont, Palacio explica que "la frontera es muy difícil de controlar, tienes muchas carreteritas y caminos para entrar a Cataluña desde Francia o Andorra. Yo dudo que el señor Puigdemont pase por la junquera con un coche o se vaya por ahí en coche, es totalmente improbable. Tienes centenares de caminos y carreteras para pasar".

"Una de las cosas que preguntamos y que queremos saber es si ayer había drones para controlar el operativo para ver qué pasaba en directo. Tanto alardean de los drones, hay que saber si ayer funcionaban o no. Nosotros estamos esperando a ver qué dicen, encontramos muy lamentable que se den explicaciones más de 24 horas después de lo sucedido", ha explicado durante la entrevista con Carlos Herrera.

Además, ha pedido explicaciones para todos los agentes que participaron en el operativo: "Nos tienen que explicar si había algo pactado, no lo sabemos. Todos los mossos de a pie que ayer estaban participando en el operativo se merecen una explicación".

Respecto a los compañeros detenidos, lo viven "con tristeza porque no dejan de ser compañeros. No acabas de entender, cada uno tiene que saber a qué se dedica. Supongo que sus abogados harán su trabajo, pero no nos gusta".

Por último, ha pedido explicaciones por dañar la imagen del cuerpo. "Internamente, nosotros estamos muy tranquilos porque somos muy profesionales, pero no nos gusta la imagen y las cosas que se dicen de los mossos después de lo sucedido ayer.

Exigimos respuestas por la vergüenza que nos hicieron pasar ayer y que nos dejen hacer nuestro trabajo. Es bastante generalizado dentro del cuerpo, que no entendemos como se permitió ayer que se trata de esta manera a nuestra institución".