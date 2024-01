Sergio Bolaños, el joven influencer que triunfa en TikTok: "Pienso en divertirme"

Cuando tienes una crisis existencial y no te ilusiona lo que está por venir, tienes dos opciones: o quedarte como estás, o cambiar algo. ¿No?

Sergio grabó un vídeo en su peor momento. Su último año de ingeniería. Ahí se dio cuenta de que no era la suyo. Sea como fuere, ese vídeo fue el comienzo de algo. Ahora, es un gran crítico gastronómico en TikTok. Se llama 'Peldanyos' en esta red social.

Y nos cuenta su historia en los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Sergio Bolaños explica el motivo por el que se llama 'peldanyos': es por su apellido.

Hay un episodio en su vida que le cambia. De repente, se dio cuenta de que a las cosas hay que ponerle ganas. "En los momentos en los que he cambiado son en aquellos en los que he tomado fondo. La gente suele cambiar en ese tipo de situaciones extremas", cuenta.

Como contamos, descubrió que no le gustaba la ingeniería. Tuvo una corazonada. "Mi padre es ingeniero y me animó a estudiar su carrera. Más o menos me puse al día con las matemáticas que llevaba atrasadas". El último año de carrera lo pasó en pandemia. Tuvo mucho tiempo para pensar y subió ahí el primer vídeo que le catapultó a la fama.

"Había pasado un momento flaco con mi pareja. Lo dejamos. Y descubrí que no quería dedicarme a la ingeniería. Abrí una cuenta de Instagram y ahí empezó todo", le cuenta a Alberto Herrera.

Se hace viral comiendo. Llegó a esto por casualidad. "Empecé a crear inspirándome en el humor. Pero es verdad que siempre, en mi vida, me ha gustado comer. Conozco a gente para la que es un trámite. Pero también somos menos los que estamos completamente obsesionadas con la comida".

Para él, "la vida es eso que pasa mientras espero a la siguiente comida".

"La gente muy metódica puede hacerse viral"

En un momento, tiene que decidir. Seguir estudiando ingeniería a la incertidumbre de las redes sociales. "A lo largo de mi vida he cambiado muchas veces. Llevaba mucho tiempo sin pegar un volantazo".

¿Hay método en hacerse viral? Responde 'Peldanyos' que sí, y que "no deja de ser una estrategia de marketing. Pero es verdad que la gente que es muy metódica puede hacerse viral, pero no tiene alma. Yo no pensaba en un método. Pensaba en divertirme y compartir mi pasión". Al final, explica que lo importante es transmitir.