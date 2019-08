El comentario de Rosa Díez sobre la espiral de violencia en Barcelona que avergonzará a Colau

Rosa Díez ha vuelto esta semana a 'Herrera en COPE' para analizar la actualidad política de la semana. Para la exlíder de UPyD es muy grave la espiral de violencia y delincuencia que asola Barcelona. "Yo no creo que haya exageración. Los ciudadanos se han tenido que organizar para defenderse en la calle ante la falta de repuesta del ayuntamiento de Barcelona. Tenemos un problema, es evidente, por esa pretendida superioridad de la izquierda. Si esto, en lugar de ocurrir en Barcelona, ocurriera en Valladolid con un alcalde del PP sería tremenda la reacción de los medios de comunicación del régimen sanchista", ha analizado Díez.

La tertuliana de 'Herrera en COPE' también ha analizado las últimas informaciones que afectan a los Pujol. La UDEF cuantifica el saqueo de la familia en 290 millones de euros. "Hay quien dice ahora que Pujol no fue independentista cuando fue el hacedor de la construcción de esta Cataluña que hoy sufren los catalanes que no son independentistas. El procés era para esto. Para que hubiera impunidad, para que pudieran seguir robando. Que no se nos olvide que hay un Pujol condenado, que ha sido puesto en libertad de un tercer grado revocado pero que sigue en la calle porque la Generalitat le pone libre pese a no cumplir con los requisitos", ha señalado.

Por último, ha señalado que este verano pasará a la historia "como el de la indignidad del PSOE" por el apoyo de Bildu al gobierno socialista de Chivite. "Ocultarlo o callarnos es algo que no debemos hacer. Lo que pasa en Navarra nos afecta a todos los españoles y deja al PSOE en la peor de estas situaciones. Nunca creí que el PSOE iba a cometer tamaña indignidad", ha concluido.

