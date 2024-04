Rollán, sobre el choque Congreso-Senado por la amnistía: "Se está hurtando la capacidad de la Cámara Alta"

Pedro Rollán es el presidente del Senado y pasa este jueves por 'Herrera en COPE' para reflexionar sobre la situación política actual y determinadas noticias que protagoniza la Cámara Alta.

Entre ellas, destaca lo que aseguró la comisión del Senado. Decían que no localizaban a Koldo García y que, si no daban con él, indicaron que aplazarían esa cita. "Hablé con el presidente de la Comisión. Koldo García disponía de una veintena de números de teléfono y de varias residencias. No disponemos de la certeza absoluta de que la notificación, que salió anteayer, sea el lugar donde esté preciso momento está residiendo esta persona".

Lo que se ha hecho, explica, es una práctica habitual y es que "los letrados de la Cámara se ponen en contacto con la Comisaría y esta la facilita a los servicios jurídicos de la Cámara para que se pueda realizar una citación en tiempo y en forma. Pero parece ser que no está siendo nada sencillo".

Todo parece indicar también que "puede estar residiendo en la cosa, creo recordar que es Benidorm. Parece ser que ahí ha tenido lugar algunas de las entrevistas que ha concedido recientemente".





A la espera de novedades sobre esta cuestión, también va a empezar una comisión paralela en el Congreso. El PSOE ha convocado a tres fiscales y, pocas horas después, se ha arrepentido y ahora busca la forma de desconvocarles.

Dice Rollán en 'Herrera en COPE' que "es un despropósito absoluto el que se haya citado a fiscales que están en desarrollo del ejercicio de sus obligaciones. Aquí la pregunta es si esto lo ha hecho el PSOE por convencimiento o se han visto arrastrados por sus socios".

El presidente del Senado cree, por otra parte, que "rectificar es de sabios porque lo que se pretenda es normalizar que los fiscales se sometan al control de las Cámaras y esto es innecesario".

Respecto al choque actual entre Congreso y Senado a cuenta de la ley de amnistía, Pedro Rollán asegura en 'Herrera en COPE' que "en lugar de plantearlo como un choque, lo plantearía como una reacción. Los informes jurídicos de la comisión de justicia del Congreso y del Senado coinciden. Aseguran que esta puede ser una modificación encubierta de la Constitución, hay un tratamiento legislativo que requiere de la unanimidad de la aprobación en ambas cámaras. Esto no se puede despachar como una proposición de ley, además con carácter de urgencia y carente de informes".

En línea con este tema, indica que "se está hurtando la capacidad al Senado. En donde, por mucho que el ministro de la Presidencia interprete que no resida la soberanía nacional, también en el Senado reside la soberanía nacional. El Senado ha ejercido su derecho y su responsabilidad a la hora de tramitar una iniciativa legislativa como corresponde. Y lo ha hecho el pleno en su conjunto, que ha instado a que reflexione el pleno del Congreso de los Diputados".

Considera que "la mesa del Congreso no tiene la capacidad para adoptar esta decisión y se lo pondremos en procedimiento formal en los próximos días".

"El procedimiento es muy importante"

Elaboran un informe jurídico que se está ultimando y que se mostrará en la mesa del próximo martes.

¿Y continúa la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional? Responde que todo va en orden y procedimiento.

"En este preciso momento, no lo consideramos una respuesta adecuada. Nosotros vamos a reiterar, tantas veces sea necesario, que el pleno del Congreso adopte esta decisión. Un asunto de calado y que incluso la comisión de Venecia advertía en su informe, que ha producido una enorme tensión, que requería de una reflexión pausada, que era necesario que fuese recogida previamente en la Constitución para haber procedido acto seguido a ello... creo que el procedimiento es muy importante", concluye en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.