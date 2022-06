Rocío Crusset descubre cuál es su verdadero nombre con Carlos Herrera: "Me has complicado mucho la vida"

Rocío Crusset, la hija de Carlos Herrera, se ha pasado por los micrófonos del programa que presenta y dirige su padre. Entre muchas cosas, como los proyectos que tiene por delante la joven, ha habido un momento en el que la misma Rocío ha desvelado cuál es su verdadero nombre completo y por qué no se lo pondría nunca a una futura nieta de Carlos Herrera.

El nombre real de Rocío Crusset y quién tiene la culpa

Goyo González procedía a hacer las preguntas pertinentes a Rocío Crusset al final de la entrevista, apuntando al siguiente escenario: "¿Es cierto que su padre está loco por ser abuelo?", en referencia al mismo Carlos Herrera, a lo que su hija respondía de forma tajante: "Loquísimo". En ese momento, Goyo le ha lanzado la siguiente y directa pregunta: "Si tuviera una niña le pondría un nombre tan largo como el suyo", justo el momento, como se puede escuchar en el siguiente audio, en el que Rocío Crusset ha desvelado cómo se llama en realidad y qué longitud tiene el nombre que sus padres decidieron ponerle.

Audio





En el audio anterior se puede escuchar cómo Rocío Crusset y después su padre, Carlos Herrera, recitan el largo nombre de la joven quien, en respuesta a Goyo, aseguraba que jamás le pondría su mismo nombre a su hija: "Yo me negaría", ante lo que Carlos Herrera ha saltado: "¿Cómo que me negaría?". En ese mismo instante, su hija le ha recordado que con su nombre habría sufrido alguna que otra complicación: "Me has complicado mucho la vida, me la has complicado mucho. Hasta se tapan la cara, por ahí", apuntaba entre risas en una tertulia que, como se puede escuchar en el audio, no podía resistir las risas tras oír el nombre completo que Carlos Herrera le había puesto a la joven: "¿Dónde está el problema?", se preguntaba un Herrera convencido de su decisión como padre.

Los proyectos de futuro de Rocío Crusset, en 'Herrera en COPE'

Vídeo





“Yo no hago solamente joyería, yo hago arte al diseñar y hacer realidad cada joya”. Esta frase la pronunció la artista Diana Venet cuando decidió abrirse paso en el mundo de la joyería. Y seguro que ha sido una de las frases que más ha motivado a la top model y empresaria Rocío Crusset a la hora de hacer lo mismo que hizo Venet hace unos años, diseñar su propia línea de joyería.

Bajo el nombre de 'Crusset', la línea, disponible únicamente de forma online, cuenta con cuatro vertientes: pulseras, pendientes, collares y anillos. Un proyecto que a la top model le ilusiona enormemente y que ha presentado hoy en 'Herrera en COPE': “Al mismo tiempo de graduarme en Parsons lancé una colección de joyas en la que he estado trabajando durante los últimos dos años, yo diría. Con el Covid se ha ralentizado todo un poco, pero sí, lo hemos lanzado hace nada y la verdad es que va muy bien”.

Una colección que, según ha afirmado la empresaria, está muy trabajada y donde ha jugado “con tres líneas muy básicas y se ha intentado encontrar una geometría y que todas las piezas fuesen cohesivas entre sí”.

El proceso, sin embargo, ha sido algo más complicado: “De un dibujo salen dos mil dibujos hasta que se llega al final, que es la pieza que exponemos en esta colección”. Pero, su inspiración “siempre han sido las obras de arte”. Una motivación que, además, “tiene una historia de todos los viajes que he ido haciendo en los últimos siete años que he estado trabajando como modelo”. Viajes en los que, siempre que podía, “frecuentaba museos y lo que me habla, todo lo que yo he ido absorbiendo de todas estas obras de arte durante todo este tiempo es lo que he intentado plasmar en un diseño que sea personal”. Joyas que se pueden encontrar en crussetstudio.com y de las que la empresaria e hija de Carlos Herrera ha hablado hoy en el audio adjunto junto a sus demás proyectos.