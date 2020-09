Rivera advierte a Arrimadas en COPE: "Sánchez y su banda no son de fiar"

El expresidente de Ciudadanos Albert Rivera ha advertido a Inés Arrimadas de que "Sánchez y su banda no son de fiar". En una entrevista este jueves en "Herrera en COPE", el abogado ha dejado claro que él no va a "tutelar lo que haga Ciudadanos" pero tampoco va a dejar de opinar, por lo que a renglón seguido ha señalado que la actual "estrategia de Sánchez es seguir pactando con Podemos, Bildu y los independentistas". Sobre los acuerdos adoptados por Arrimadas con Sánchez en estos últimos meses para hacer frente a la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus y el posible apoyo a los Presupuestos del Ejecutivo, Rivera se ha limitado a recordar que ha sido Sánchez quien "ha elegido a su entorno, quien ha dividido los españoles y quien ha desenterrado a Franco".

En su reciente libro "Un ciudadano libre", el expresidente de Ciudadanos también explica por qué no peleó un posible acuerdo con Sánchez para lograr un Gobierno y evitar la repetición de elecciones en 2019. "Sánchez me dijo que iba a pactar con Podemos y que no iba a romper con los nacionalistas en Navarra o Cataluña", ha desvelado. Rivera lamenta que triunfara la estrategia de Moncloa de señalarle a él como el culpable de la repetición de las elecciones y que Sánchez siga siendo presidente del Gobierno "a cualquier precio". "Él, en términos políticos, triunfó con ese plan. Aunque no para el bien de España", ha dicho.

El expresidente de Ciudadanos ha dejado ver que sus predicciones sobre los siguientes pasos que iba a dar Sánchez se han cumplido. "Advertí de los posibles indultos a independentistas, de los pactos con Bildu o de su gobierno en coalición con Podemos. No es una satisfacción haberlo visto venir. De hecho, me entristece. Por lo menos los españoles han visto que no estábamos locos. Vimos lo que iba a suceder y lo contamos antes que otros", ha señalado.

Sobre su debacle electoral, que le llevó de obtener 57 diputados en abril a sólo diez en noviembre, Rivera ha asegurado que la fuga de votos fue hacia la derecha (hacia PP y Vox) y lo explica por su posición centrista y liberal que asumió en un momento de máxima polarización.Yo levanté la bandera blanca y dije que teníamos que llegar a acuerdos. No tuve éxito. El que saca la bandera blanca en una guerra, a veces acaba muerto. La gente que no quería a Sánchez, se fue al PP o a Vox", ha señalado.

BUENAS PALABRAS PARA RAJOY

Rivera ha lamentado especialmente las concesiones que está realizando el Gobierno a sus socios independentistas. "En 48 horas estamos viviendo un asalto al Estado de Derecho. El Rey es el garante de la unidad nacional y quien paró el golpe del 1-O junto a la Justicia. Ahora, no se le deja ir a Barcelona. Los jueces, amenazados de muerte en Cataluña, ahora están viendo cómo se empiezan a tramitar unos indultos a los socios de Sánchez. Mientras, están negociando el código penal con los sediciosos. ¿Usted se imagina que se negociara la reforma del robo con violencia con los atracadores de boco o que se negociara con los violadores la modificación de la violación en el Código Penal? Pues en este país, el presidente está negociando con los sediciosos el delito de sedición y cómo suavizarlo para beneficiarles. Y si no le sale bien la jugada, tramita los indultos. Que el Gobierno pacte con los independentistas me parece un síntoma de debilidad del Estado y el único responsable es Sánchez", ha expresado con contundencia.

Rivera sí ha tenido buenas palabras para Mariano Rajoy, de quien ha alabado su capacidad de acuerdo. "Rajoy y yo nos vimos obligados a entendernos. Aunque no me gustara todo lo que hacía, sacamos dos Presupuestos y varios pactos de Estado. Hemos puesto en valor lo que ahora se ve como algo muy lejano, que es la estabilidad presupuestaria y política. Más allá de sus errores y los míos, es evidente que España estaba mejor antes que ahora", ha contado.

¿REGRESO A LA POLÍTICA?

Por último, Rivera ha cerrado la puerta a un futuro regreso a la política. "La vida son etapas y hay que cerrarlas. Yo fui feliz en la política y ahora vuelvo a ser feliz. No tengo intención de volver. Me hubiera encantado liderar un proyecto de reforma, pero los españoles no lo quisieron y acepto el resultado", ha dicho. Además, ha deseado que Arrimadas lleve a Ciudadanos al lugar en el que "debería estar". "Hay un espacio liberal que hace un año tuvo 4.300.000 votos. Si me marché fue para que hubiera un cambio y que el partido vuelva a convencer a tantos millones de españoles", ha concluido.