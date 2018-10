Reza Hosseinpour: “Las malas noticias no suelen ser una sorpresa”

Dice que recuerda más los fracasos que los éxitos, porque de los fracasos se saca la energía para seguir investigando. Este cirujano cardiovascular pediátrico en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Dice que “el trabajo tiene una parte muy estresante especialmente para quien tiene hijos”. Tiene un hijo de 11 años, y “a cada niño que trato veo a mi hijo, y siento el dolor de los padres”. Con su habilidad y conocimiento, ha ayudado a miles de niños y padres, en un campo donde se vive al límite.

Dar malas noticias “es un momento horroroso”. “Las malas noticias no suelen ser una sorpresa”. Lo dice porque siempre ante una operación, siempre están claras las opciones, la explicación del problema. “Aun así culturalmente en España, cuando hablo con los padres antes de la intervención, cogen solamente lo bueno”. Y las malas noticias no son simplemente muerte o vida, hay muchos grados.

La historia del doctor Hosseinpour no solo sorprende por su humanidad, sino por su vida. A los 14 años tuvo que irse de Irán, su país natal, a causa del régimen islámico que perseguía la educación. Se formó entre Francia, Inglaterra y EEUU, pero acabó en Sevilla por suerte. “Vivir en Andalucía era una idea romántica, con dudas, con ansiedad, cambiando mucho del mundo anglosajón a España, contra muchas críticas de mis compañeros”.

Además era profundamente antitaurino, amante de la Semana Santa, un hombre afable que asegura que “si quieren que me vaya me tienen que echar, porque de mi propia voluntad no me marcho”. Lleva 40 años fuera de Irán, pero parece que Sevilla se lo queda. Muchos corazones se lo agradecen cada día. De corazón.