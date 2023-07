Un restaurante de Pamplona pierde hasta 12 mil euros tras más de 60 reservas falsas: "No cogen el teléfono"

Para cualquier negocio de Pamplona, estos días de San Fermín son cruciales.

Por este motivo, nos hemos preguntado lo siguiente: ¿qué ocurre si son precisamente estos días en los que pierdes cerca de 12.000 euros? Y además porque alguien, intencionadamente, ha ido a por ti y te ha hecho perder todo ese dinero.

Les acaba de pasar a los dueños de un restaurante de Pamplona, el Kabo. Han perdido ese dineral porque han recibido más de 60 reservas falsas en estos días de San Fermines. En total, son comidas o cenas para 146 clientes y como tenían un menú degustación especial para ellos, en total supone cerca de 12.000 euros de pérdidas.

Durante semanas recibieron llamadas de clientes que no pudieron aceptar porque estaban completos, pero desde el día 6, lo que pasó es que, cuando llegaba la hora de una de estas reservas falsas, los clientes, lógicamente, no aparecían y eso no les dejaba tiempo de reacción para poder gestionar nuevas reservas. Han llegado a dar cenas a menos de un cuarto de comensales de los que esperaban. Para engañar en las reservas, las personas que hay detrás de este plan utilizaban tarjetas de crédito sin fondos, correos electrónicos falsos y teléfonos que no existen.

Aarón, uno de los dueños del restaurante, explica en 'Herrera en COPE' que la sorpresa llegó cuando llegó el día y, al intentar reconfirmar, "no te cogen el teléfono, pero también tienes el miedo de cancelarla y que no aparezcan". Por lo que confías en esa reserve previamente confirmada y, cuando no aparecen, te das cuenta de que "cuando vas a cobrar la política de cancelación se trata de una tarjeta sin fondos". Por desgracia, todavía no saben quién ha sido el responsable de esta estafa. "Estamos asesorándonos por las autoridades y por unos abogados", comenta.

Estas reservas se realizaban por la web, a través del sistema "Cover Manager".

"Lo que el cliente hace es realizar una reserva, pone los datos y luego les llega un email en donde tienen que introducir y verificar la tarjeta", añade. Además, ven en todo momento cuáles son las reservas que están confirmadas o pendientes de confirmación. También explica que "en San Fermín la gente reserva con tiempo, no se hace de un día para otro". Por lo que no pudieron cubrir las mesas vacías.

170 euros por persona, por no cancelar la reserva en un restaurante

Algo similar pasó en un restaurante en San Sebastián, el viernes 16 de julio de 2021. Aquella noche, en el restaurante Amelia esperaban a 3 comensales que habían reservado unos días antes. Estamos hablando de un restaurante que tiene dos estrellas michelín. Aquel viernes, el cliente se iba a alojar en el hotel en el que está ubicado este restaurante. Avisó de que no podía ir, pero se le olvidó cancelar la cena que había reservado en el restaurante.

Xavier, el gerente de este restaurante, contó en 'Mediodía COPE' que la reserva de la polémica estaba hecha para el último turno de la noche, por lo que no pudieron sentar a nadie en su lugar.

Este cliente acudió a la justicia y en abril, el Juzgado de primera instancia número 2 de San Sebastián le dio la razón al restaurante. En su sentencia dictaminó que esa penalización era correcta y legal. Un error que le ha costado caro, una cena que ha pagado y bien pagada y que no ha disfrutado. La sentencia no marca jurisprudencia. Y tampoco se puede recurrir por estar ante una cantidad inferior a 3.000 euros.