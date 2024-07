El recado de Enrique Ponce a Luis Miguel antes de su visita a México: "Una maldad..."

En julio del año 2020 conocimos la noticia de que el torero Enrique Ponce y su mujer Paloma Cuevas decidían poner fin a su matrimonio. Poco después supimos que el diestro valenciano mantenía una relación con la joven almeriense Ana Soria. Cuatro años después, y pese a muchos rumores de ruptura y expectación, no solo siguen juntos, sino que el torero sigue gritando a los cuatro vientos lo importante que es Soria para él.

Lo ha hecho este jueves en 'Herrera en COPE', donde ha asegurado que después del 9 de octubre, día en el que será su última corrida en nuestro país, estarán "como hace muy poquito". Ha recordado Ponce que ha estado "cuatro años sin torear, en los cuales he disfrutado de muchas cosas que antes no", como disfrutar de su relación con la joven almeriense.

Enrique Ponce, en COPE: “Siempre he buscado la perfección artística y ahondar en mi toreo” El diesto valenciano ha regresado este año a los ruedos para despedirse de la afición tras su retirada a mitad de temporada en 2021 Pilar Abad Queipo 04 jul 2024 - 12:02

"El estar a su lado me llena la vida. Es una mujer extraordinaria, me está apoyando muchísimo en esta decisión de regresar para despedirme", ha apuntado el torero valenciano. Carlos Herrera le ha recordado un susto que tuvo en El Puerto de Santa María en el año 2020 y que tuvo en vilo a su pareja. "Pasa más mal rato esperando a ver que pasa que yendo. Es normal, se pasa mal y por eso para mí es muy importante su apoyo, el sentirla conmigo. Es mi musa también", ha señalado.

Audio



Antes de dejar un 'recado' a Luis Miguel, el cantante con quien su exmujer ha iniciado una nueva relación, Ponce también se ha pronunciado sobre la dificultad que ha tenido para ellos superar estos años de tanta atención por parte de los medios de comunicación. "Hemos querido estar apartados de todo eso y hemos tenido que aguantar muchísimas mentiras, muchísimas difamaciones en algunos momentos", ha lamentado el diestro valenciano.

"Te lo tienes que tomar como puedes. No es agradable, sobre todo cuando no estás en eso, cuando lo estás evitando, cuando no vendes nada, cuando no quieres entrar en ese juego maléfico que muchas veces te hacen sentir mal", ha agregado Ponce. Ha explicado que Ana Soria y él son "muy discretos en todo eso" y desean vivir su vida "apartados de ese ruido".

"Poquito a poco yo creo que lo vamos consiguiendo, estamos más tranquilitos", ha apostillado.





El recado de Enrique Ponce a Luis Miguel antes de su visita en México



A punto de finalizar la entrevista, el director de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, ha aprovechado para hacerle una pregunta con cierta intencionalidad. "Una maldad que me manda un amigo... dile que cuando vaya a torear a México, invite a Luis miguel a la plaza", ha señalado Herrera. Tras unas risas, Ponce ha respondido tajantemente: "¿Eso es una maldad o qué? Yo estoy por encima de todo eso, Carlos", ha concluido el diestro.

Una premisa a la que Carlos Herrera ha contestado: "Haces muy bien"