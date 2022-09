Almacenar energía no es nada sencillo. Realmente supone un problema que frena el avance de las energías renovables, que, a diferencia de otras fuentes energéticas, como el petróleo, el gas o el carbón, dependen en buena parte del clima, porque son las que se obtienen a través de las fuentes naturales (sol, agua, aire...). Por este motivo, es difícil asegurar un suministro continúo durante todo el año. Pero, ¿Cómo podremos tener las luces encendidas cuando no brille el sol o no sople el viento? ¿Sabías que la respuesta puede estar en la arena? El experto energético responde: “Esta tecnología no es nada nuevo, almacenar energía en forma de calor es una cosa que se lleva haciendo desde hace bastante tiempo. Antiguamente, se utilizaban bloques cerámicos de ladrillo que se calentaban durante la noche y a lo largo del día iban soltando el calor acumulado”.

Ante la duda de la población de, si realmente se paralizan los parques eólicos por la necesidad de comprar gas, Rafael responde: “Hay dos motivos por lo que los parques eólicos no aprovechan el viento, uno, porque a veces el viento es demasiado fuerte y dos porque a lo mejor ese parque no tiene la capacidad para generar toda la energía que podría generar”. Lo que es un problema de inversión, aunque: “En España fuimos la primera potencia europea en generar energía de manera eólica. Tenemos mucha energía eólica, se hizo con una tecnología de hace 20 años, ahora ha mejorado todo mucho” - dice el invitado.

Sobre si las baterías de arena o no pueden ser el futuro, Riquelme dice: “El avance que se está proponiendo ahora es ser capaces de que estos sistemas sean pequeños para que comunidades de vecinos o casas puedan tener un tanque en el sótano o en el jardín de atrás”. Estos contenedores de arena tienen una altura de 7 metros de alto y 4 de ancho, con una tonelada de arena, por tanto sería muy complicado aplicarla en los coches eléctricos: “El gran amanecer de los coches eléctricos ha sido todos los avances tecnológicos, gracias a los móviles y los portátiles,es decir, baterías que cogiesen en un bolsillo y que, juntando muchas, podrían hacer que un coche ande. Las baterías de arena son muy pesadas, el gran futuro para la movilidad, va a ser el hidrógeno. Con 5 kilos de hidrógeno se pueden hacer 500 kilómetros, actualmente, son baterías de litio muy pesadas con menos autonomía”.