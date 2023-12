¿Qué papel jugó Kissinger en la Transición española? "Era partidario de una democracia gradual"

Washington (Estados Unidos), 28/04/1975.- Fotografía proporcionada por la Biblioteca Gerald R. Ford muestra al ex Presidente estadounidense Gerald R. Ford (d) reuniéndose con el Secretario de Estado Henry A. Kissinger (i) y el vicepresidente Nelson A. Rockefeller (c) en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 28 de abril de 1975, para discutir la evacuación estadounidense de Saigón. Según un comunicado emitido por la consultora Kissinger Associates Inc., el exasesor de Seguridad y Secretario de Estado Henry Kissinger falleció el 29 de noviembre de 2023 a la edad de 100 años. EFE/GERALD R. FORD BIBLIOTECA***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***