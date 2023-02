¿Se puede saber cuándo va a ocurrir un terremoto?: un experto explica "la verdad científica"

Tendemos a olvidar que nuestros pies descansan sobre algo más que una descomunal bola de piedra. La realidad, como nos está mostrando el terremoto de Turquía y Siria, es mucho más compleja, aunque nos pase desapercibida hasta que la tierra ruge.

Entre tantas imágenes atroces que nos enseñan la devastación provocada por los dos terremotos, se calcula que más de 6.200 edificios han quedado completamente destruidos, o imágenes de rescates imposibles, que encogen el corazón. Hasta el momento son más de 8.700 los muertos y más de 41.000 los heridos. Se ha abierto camino un caudal de información y también de desinformación geológica que está sembrando cierta confusión.

Estamos confundiendo, por ejemplo, intensidad con magnitud. Estamos apelando a la escala Richter, que todos aprendimos de carrerilla en el colegio y los periodistas repetimos de carrerilla, cuando resulta que no se puede aplicar a terremotos de más de 6’9 grados. Estos dos, te recuerdo, han sido de 7’8 y 7’5. Porque han sido dos terremotos y no solo uno y sus respectivas réplicas, que han sido terribles.

Pueden parecer conceptos sin importancia, muy alejados de la dimensión práctica que ahora mismo debería preocuparnos, pero sin ellos se vuelve casi imposible entender a qué nos enfrentamos realmente.

Por ejemplo, dejar claro que no se puede predecir cuándo va a ocurrir un terremoto. El número de parámetros que influye es infinito y, a día de hoy, en geología es imposible. Se puede determinar dónde se están acumulando deformaciones, pero no cuándo se va a producir la rotura,ni donde. Por ello, hablar de que los pájaros desaparecen y dejan de volar, o que unos destellos lumínicos asaltaron el cielo segundos antes de que se produjera el seísmo, ayudan bien poco o nada a entenderlo. De lo que no tenemos duda, es que la zona es un polvorín. Dado que el mapa subterráneo entre Siria y Turquía se considera una de las zonas sísmicas más activas del mundo.

Antes de que la bola crezca más y nos pase por encima, vamos a intentar explicar ¿por qué ha temblado la tierra de esta manera brutal en esa zona? Nos va a ayudar en la tarea un hombre al que en 'Herrera en COPE' escuchamos con mucha atención porque sabe mucho de lo que pasa bajo nuestros pies.

David Calvo, es vulcanólogo y portavoz del Instituto Vulcanológico de Canarias (INVOLCAN) y recordarás que se convirtió en nuestro experto de referencia en la erupción del volcán de La Palma. "Siguen habiendo muchas incógnitas en torno a los grandes terremotos, en su predicción, en su casuística, en las víctimas que dejan y con indicios que ni siquiera la ciencia es capaz de dar una respuesta a día de hoy de por qué o en el momento en que se producen estos grandes seísmos", explica.

Seguramente habrás oído que los animales pueden sentir si habrá un terremoto con bastante antelación y que, observando su comportamiento, podemos saber si va a haber uno. Según explica David Calvo, "desde tiempos inmemoriales se ha hablado del rol de los animales en comportamientos ante un terremoto. Pero esto siempre se dice una vez que ha sucedido el terremoto (...) Al final los animales se comportan como animales. Si bien es cierto que, ante una situación de peligro, un animal responde como lo haría cualquiera, poniéndose en guardia, moviéndose a otra zona que no es su lugar habitual, no podemos utilizarlos como medida de prevención ni de predicción". Esto fue fruto de la necesidad de recurrir a lo que había para poder saber y/o "predecir" estos sucesos naturales.

En cuanto al tema de los destellos lumínicos. Esto puede "responder a la caída de estaciones eléctricas, cables de alta tensión que se tocan entre ellos debido a las grandes sacudidas", explica David. "Ni mucho menos podemos asegurar que sea debido a los roces de las placas durante el terremoto. Lo que pasa es que, muchas veces, la verdad científica suele ser mucho más simple y aburrida", agrega.

Otra cosa que se dice es que son unos terremotos excepcionales para la actividad de esta zona. Es decir, que no son normales. Pero la realidad es otra. "Las fallas tardan tiempo. Los esfuerzos para esta clase de rupturas y el tiempo de reposo (o tiempo de retorno) suele ser mucho mayor de lo que la vida de una persona puede cubrir", explica el vulcanólogo. Por lo que no son terremotos excepcionales para este tipo de fallas.

¿Puede tener efecto en otro lugar del planeta?Según David, "no hay una reacción en cadena que provoque que ahora, por la placa de Anatolia, se active una falla en Indonesia. Esto no va a suceder y, si coinciden en el tiempo, no hay que achacarlo más que a la coincidencia analógica".