El problema de la vivienda, el desafío sin resolver en España: "Llevamos 40 años danto tumbos"

España ha declarado la guerra a los pisos turísticos. Santiago de Compostela ha sido la última ciudad en limitar este tipo de alojamientos. Madrid está trabajando en ello. Otras como Sevilla o Barcelona también se han propuesto este objetivo. Ahora bien, el problema de la vivienda no se soluciona tan fácilmente. Se trata de una materia pendiente cuya resolución es más compleja de lo que imaginamos.

José María Raya es catedrático de Economía de Tecnocampus de la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, y este martes en 'Herrera en COPE' ha explicado que la clave para solventar este problema pasa por "mejorar la oferta y tener una política consistente y consolidada en el tiempo". A su juicio, "llevamos 40 años dando tumbos". Además del aumento de oferta pública, considera que sería también necesario ayudar a que los jóvenes solventes ayudarlos con "hipotecas del 95% que demuestren tan solo una capacidad de ahorro". Algo que, ha apuntado, se hace "en países anglosajones".

El catedrático ha lamentado que "se nos llena la boca diciendo que es el tercer pilar del bienestar, pero no lo demostramos con recursos y buscamos vías para no gastar dinero".

José María Raya también a dejado claro que "no es un proceso fácil". No significa esto que "tardemos 40 años en arreglarlo", pero sí ha admitido que "no se va a solucionar en un año".

El experto en Economía ha apuntado que el problema de la vivienda "tiene muchísimas aristas" y que limitar los pisos turísticos no es la solución.

"Cada año se crean aproximadamente unos 285.000 hogares nuevos y se están construyendo, en los últimos 15 años, aproximadamente, unas 120.000 viviendas. Cada año estamos generando como 150.000 viviendas de déficit que se necesitan. Empezamos esos 15 años con un stock de la anterior burbuja. Se construyó mucho y ese stock desapareció y ahora tenemos otro problema", ha señalado a Sergio Barbosa.

Y es que pese al gran número de construcciones que se hicieron hace años, se trata de una construcción "mal localizada", ya que los pisos "se hicieron donde no se necesitan viviendas".

"Si haces un mapa y donde hay vulnerabilidad, hay cinco o seis puntos, y ahí no se construyó tanto. Sociológicamente estamos cambiando, cada vez ha venido más gente porque somos un país que crece, las familias son de distinto estilo. Están cambiando muchas cosas", ha agregado el catedrático en Economía.