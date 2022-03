La primera clave del día de Carlos Herrera: ¿qué hay detrás del plan de choque anunciado por Sánchez?

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el plan de choque presentado por Sánchez, que este martes llega al Consejo de Ministros.

El comunicador ha arrancado el día apuntando que se trata de una jornada "señalada" para el Gobierno, por este Consejo en el que se va a aprobar el plan. Se basa en "no bajar los impuestos, como prometió Sánchez, y apostar por la subvención, es decir, cobro mucho, recaudo y luego os doy una paguita". "Nunca bajar impuestos con la marca del sanchismo. El permanente lamento y sobreactuación", apunta el comunicador.

El plan de Sánchez "es el último en llegar", respecto al resto de países de Europa, y al mismo tiempo "el más modesto". "Ha sido presentado donde no debe, no en el parlamento, y tiene todas las trampas, trucos e incógnitas esperables. Es más un préstamo que una ayuda, envuelto todo en populismo intervencionista. Igual que ocurrió durante la pandemia, aparentar que el Gobierno hace algo. Rebajar impuestos implicaría tocar el gasto público y eso en el sanchismo y socialismo es imposible", analiza Herrera.

Respecto al modo de anunciarlo de Sánchez, durante su intervención en el encuentro del foro 'Generación de Oportunidades', el director de 'Herrera en COPE', lo califica como "una fiesta para anunciar, con semanas de retraso, que, por fin, vamos a echar una ayudita al pueblo llano".

"La medida es de 20 céntimos subvencionados por litro de carburantes a todos los conductores, algo que ya se aprobó en otros países de nuestro entorno. Entonces, ¿por qué han tardado tanto en dar algo de oxígeno? La gran trampa es que se han negado en rebajar los impuestos porque el Gobierno se está forrando", apunta el comunicador.

En concreto, se van a movilizar "16.000 millones de euros para convalidar el decreto", que incluye "prorrogar rebajas fiscales, incrementar el IMV y limitar el precio de la subida del alquiler. También se alarga hasta junio la prohibición de despedir por motivo de crisis".

Por último, el comunicador ha recordado el bofetón de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscar 2022. "¿Qué estaría pasando si el que da el bofetón fuera un blanco a un negro?, hoy Will Smith sería un héroe. Si fuera al revés, no tiene sitio para esconderse en el mundo. Además, le dirán que el bofetón lo tenía que haber dado ella. Lo que está claro es que tiene una trascendencia en el mundo entero, aunque ha sido entre dos negros, heterosexuales, multimillonarios", ha comentado Carlos Herrera.