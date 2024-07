El primer sonido del día de Herrera en COPE: Vox rompe con el PP en cinco gobiernos autonómicos

Sergio Barbosa, y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por Vox rompe con el PP en cinco gobiernos autonómicos.

"¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 12 de julio de 2024.

"Así que a partir de hoy se espera mucho movimiento de las carreteras, los aeropuertos, las estaciones de tren y todo lo vamos a contar un día más aquí con Carlos Herrera, que se va a poner a los mandos a partir de las de las siete.

"Aunque tampoco se emocionen porque en el resto de la península hay alerta por altas temperaturas. En Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. Por lo demás, puede que llueva algo en Galicia y Asturias y sobre todo en Cataluña, donde están en alerta por tormentas y oleaje en la costa. Además, tanto en Baleares como en Canarias, el viento soplará con fuerza".

"Y para que vean ustedes lo que son las paradojas de la actualidad informativa, el verano pasado, como saben, se vio marcado por las elecciones generales del 23 de julio. Estábamos de vacaciones, con la cabeza puesta en que había que irse de vacaciones y también que había que votar y que lo mismo había cambio de gobierno en España. Y Sánchez pasaba a la historia".

"Y resulta que Sánchez se agarró a la cornisa con la uña del dedo meñique y al final se quedó en Moncloa gracias a su falta de escrúpulos a la hora de pactar con el delincuente fugado. Una amnistía que el propio Sánchez había descartado previamente, pero la base de que Sánchez tuviera esa oportunidad para la infamia política que hemos vivido en este curso político estuvo en la habilidad que demostró para movilizar a su parroquia con lo del miedo a VOX".

"Aquella relación autonómica PP y VOX, que el PP no supo gestionar demasiado bien con el valenciano Mazón cerrando su pacto demasiado pronto y la extremeña Guardiola haciendo demasiados casquitos a Vox para luego acabar pactando igualmente. Pues aquello fue el río revuelto que dejó a Sánchez en Moncloa".

"Y ahora se da la paradoja de que cuando falta poco para el primer aniversario de aquello, resulta que nos vamos de vacaciones con la noticia casi un año después de que los pactos PP, VOX se han roto y se han roto, al menos sobre el papel a cuenta de la inmigración, porque VOX ha querido hacer bandera de la inmigración irregular cero exigiendo al PP que no acepte el reparto de ni un solo menor, no acompañado, por más que Canarias esté desbordada y por más que no sea realista mirar para otro lado ante el fenómeno de los menores inmigrantes, porque van a seguir viniendo y no se les puede devolver así como así".

"También es verdad que aquí en realidad influyen otras cuestiones de puro tacticismo político, como la constatación de que este primer año de gobiernos autonómicos con el PP no le han rentado a los de Abascal todo lo que hubieran querido. De hecho, les ha salido un competidor a la derecha, como es el partido de Alvise que les tiene más inquietos de lo que quieren reconocer en público".

"El caso es que ayer por la tarde, tarde noche, Abascal reunió a su dirección nacional y confirmó su salida de los gobiernos autonómicos donde compartían poder con el Partido Popular. Vox renuncia a cuatro vicepresidencias y ocho consejerías: los gobiernos de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Murcia. Eso por no hablar del pacto parlamentario para sostener desde fuera el Gobierno de Baleares".

"Y claro, ahora algunos pensarán: para esto, más vale que no hubieran pactado nunca y así Sánchez lo mismo no hubiera seguido en Moncloa. Bueno, en realidad eso sería entrar en la distopía de qué hubiera pasado si. El caso es que para que esos gobiernos autonómicos del PP echaran a andar, había que llegar a un acuerdo con VOX".

"Esos gobiernos han permitido tomar algunas medidas, como el fin de la marginación del castellano o la protección fiscal de la clase media trabajadora que hoy quedan o deberían quedar hasta nueva orden, porque la salida de VOX de esos gobiernos no debería ir acompañada de ninguna maniobra en la que VOX se le pueda ocurrir favorecer una moción de censura de la mano de la izquierda".

"Ahora, el problema del PP se centra en adelantar elecciones con el peligro de que la izquierda recupere esas autonomías o gobernar en minoría como buenamente pueda. Y ahí habría que ver el grado de hostilidad del nuevo VOX en la oposición. Si hay un Vox que no permita aprobar nuevos presupuestos o un VOX que se abra a acuerdos puntuales a los que pueda llegar con el PP".

"En ese escenario, el drama tampoco sería tanto porque Vox disfrutaría de su purismo ideológico que considera que tanto valoran sus votantes. Otra cosa es que eso le sirva para conseguir nuevos votantes y el PP se libraría, lo decíamos ayer, de la matraca de que esté ligado con VOX y que es cómplice de la ultra derecha, etcétera, etcétera".

"Y miren aquí en realidad lo que le ha pasado a VOX es algo parecido a lo que le pasó a Podemos, que ha llegado un momento en el que se ha dado cuenta de que lo suyo es más la agitación política que la gestión institucional".

"Le pasó a Pablo Iglesias, que vivió su mejor momento como agitador propagandístico, pero que cuando se vio vicepresidente le sobraba traje por todas partes y no se hallaba a sí mismo hasta que volvió a refugiarse en sus botas. Y ahora le pasa un poco a Vox que renuncia a la gestión institucional, que realmente puede cambiar las cosas para convertirse en un comentarista de la actualidad desde la oposición".

"Lo que pasa es que para eso ya están los medios de comunicación. Los partidos se supone que trabajan para tocar poder y con ese poder cambiar la realidad. Y es difícil pensar que Vox, con esta renuncia a los pactos con el PP, pueda crecer tanto, tanto, tanto como para tocar poder por sí mismo, dando el sorpasso al PP".

"Con lo cual, no son pocos los analistas que hoy coinciden en que VOX ha cometido un error estratégico si de verdad quería ser alternativa de gobierno. En todo caso, en el Partido Popular insisten en que ellos no se van a poner nerviosos por gobernar en minoría y que ya están trabajando en los planes para reestructurar los diferentes gobiernos afectados".

"Pues ojo con el panorama político que se abre, porque no deja de ser curioso ahora que están pasando muchas cosas en el plano internacional con la Unión Europea presumiendo de haber minimizado el auge de la ultraderecha, y ahora que Macron va a intentar un gobierno de moderados en el que queden fuera la ultra derecha, pero también la ultra izquierda".

"Resulta que el PP pasa a ser un partido de centro derecha que ha dejado de gobernar con Vox porque se ha negado a aplicar una política anti-inmigración y en cambio Sánchez es el señor que se ha agarrado al gobierno, porque si ha pactado con el otro extremismo que es el de izquierdas, Sánchez está en Moncloa, porque si ha pactado con su Melenchon particular y encima con su pizquita de ultra derecha insolidaria con la inmigración".

"Es decir, en la reconfiguración de la política europea que se está produciendo, Sánchez tiene ahora un portafolio un poco más impresentable que el del Partido Popular. Así que de momento, Sánchez ha salido al paso del nuevo relato como buenamente ha podido, diciendo que se alegra mucho de que la ultraderecha ya no toque poder en España y tal, pero que lo cierto es que se le nota que ahora lo va a tener más difícil para desgastar al PP".

"Y miren, hoy tampoco nos vamos a librar de nuestra ración de asuntos judiciales, porque el despelote que ha emanado del sanchismo en este último año loco da para mucho. Desde la aplicación de la impunidad judicial, el escandaloso borrado de la sentencia de los ERE en Andalucía y los problemas de una parte del entorno familiar del presidente del Gobierno".

"Sobre esto último, la comidilla de las últimas horas ha sido la filtración de la declaración de Begoña Gómez ante el juez Peinado el día que la mujer del presidente compareció para al final decir que no sabía de que le acusaban y que todo acabase aplazado para el próximo día 19. Declaración con imágenes a las que ha tenido acceso COPE".

"Pues ahí estaba el juez Peinado diciéndole a Begoña Gómez que no se preocupara, que él mismo la iba a instruir sobre de qué se le acusaba, además de darle unos días más de tiempo para poder afrontar la declaración con con plenas garantías. Desde luego, si Sánchez pretendía que la imagen de su mujer en los juzgados no trascendiera, no le ha salido bien la jugada".

"Y por lo demás, como les decía, seguimos teniendo rescoldos de la aplicación de la Ley de impunidad judicial. Lo último es que el Supremo ha decidido mover ficha y va a acudir al Tribunal Constitucional para plantear sus dudas sobre la legalidad de la amnistía".

"Fíjense lo que es esto el Tribunal de verdad, el Tribunal de jueces de prestigio que están en la cúpula del verdadero Poder Judicial y que juzgaron y sentenciaron el prusés planteando una cuestión al Tribunal Constitucional, el órgano de garantías en el que hay magistrados que están ahí porque los ha colocado el franquismo".

"El caso es que el Supremo considera que sí se pueden amnistiar los delitos de desórdenes públicos y de atentado a la autoridad. Por ahí sí pasa el Supremo, pero el Alto Tribunal considera que en todo lo demás la ley de Amnistía no cabe en la Constitución española porque supone un trato discriminatorio para el conjunto de los ciudadanos".

"Es decir, que la impunidad judicial rompe la igualdad de los españoles ante la ley y además se carga la seguridad jurídica en este país. Porque, como explica el Supremo, la amnistía supone que en este país basta que unos señores tengan una mayoría legislativa en el Congreso para aprobar lo que les dé la gana y saltarse la ley para ellos o sus amigos cuando les de la gana".

"Y si permitimos eso, sencillamente nos cargamos el sentido de la justicia y el Estado de derecho y volvemos al caciquismo puro y duro del siglo XIX. Pero claro, esto se lo van a plantear jueces de verdad que están en el Supremo por su prestigio profesional, a magistrados que están en el Constitucional por su vinculación política al PSOE".

"Sólo hay que ver lo que están haciendo con el borrado de la sentencia de los ERE. Precisamente la otra novedad judicial versa sobre eso, porque el PP va a pedir la recusación de las magistradas Inmaculada Montalbán y María Luisa Balaguer por sus vinculaciones pasadas con el Partido Socialista".

"Y va a solicitar también a Conde Pumpido que se aparte de la decisión de exonerar a Chaves y Griñán. Ya ven, el Supremo y el PP pidiéndole al Constitucional cosas de puro sentido común. Pero ahí estará Pumpido para tomar la decisión que estime oportuna. Y a Pumpido, seguramente con esa cara de Fernando VII que tiene, pues le dará la risa".