El primer sonido del día de Herrera en COPE: registros en Badajoz por el caso del hermano de Pedro Sánchez

Sergio Barbosa, y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por los registros en Badajoz por el caso del hermano de Pedro Sánchez.

"Las seis, las cinco en Canarias".

"¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 11 de julio de 2024, un día en el que Carlos Herrera estará con nosotros a partir de las 07:00, después de una noche que ya lo dijimos ayer y va a ser tropical en algunos puntos de España".

"Y ya se sabe que cuando la temperatura no baja de los 20 grados por la noche, lo de dormir se hace más complicado, pero en verano es lo que hay y además lo que habrá, porque hoy van a continuar las altas temperaturas. De hecho hay cuatro comunidades en alerta naranja por calor Castilla La Mancha, Aragón, Comunidad Valenciana y Aragón".

"Pero es que además Baleares, Cataluña y Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja también están en alerta amarilla por altas temperaturas. Aparte de eso, los aragoneses tendrán que estar atentos a las tormentas y en Canarias no se descarta que haya calima".

"Bueno, por cierto, ya sabemos quién será nuestro rival en la final de la Eurocopa. El domingo nos espera Inglaterra, que esta pasada noche derrotaba 2A1A Países Bajos con un gol en el último minuto y remontando el gol inicial de los holandeses".

"Llevan los ingleses sin ganar un título desde el Mundial que le robaron a Alemania con un gol fantasma en 1966. Así que esperemos, esperemos que el domingo sigan con la sequía. De momento no hace falta que le cuento la euforia que nos ha entrado a todos con esta selección española que está practicando las cosas como son. El mejor fútbol de la Eurocopa".

"Es verdad que Inglaterra tiene a jugadores como Bellingham, Kane, Foden y demás que pueden complicarte mucho la vida si tienen el día inspirado. Pero hay que confiar. Hay que confiar en que los chicos de De la Fuente mantengan el nivel y nos den una alegría".

"A ver si hay suerte el domingo como la tuvimos, por cierto, hoy, hace justo 14 años en Sudáfrica, tal día como hoy, pero de 2010, alguno nos quedamos sin voz cantando el gol de nuestras vidas, el gol de Iniesta, que no se aquella verdad".

"Y miren de lo informativo, hoy los titulares tendrían que ser para el acuerdo de mínimos que se ha alcanzado en la conferencia sobre inmigración para repartirse a 400 menores no acompañados, en lo que se sigue dando una vuelta a la reforma de la Ley de Extranjería".

"O también los titulares deberían ser para el registro de la Diputación de Badajoz, porque en este país la Guardia Civil está investigando al hermano del presidente del Gobierno, no vaya a ser que el PSOE le regalara un puesto de trabajo al que apenas acudía y no vaya a ser que también fingiera vivir en Portugal para pagar menos impuestos y no vaya a ser que su patrimonio no se corresponda con sus ingresos".

"De momento, la UCO se ha incautado un ordenador de David Sánchez con sus correos electrónicos y la jueza está investigando sus declaraciones de la renta. Así que ojo con eso".

"Pero hete aquí que VOX se ha encargado de hacer un favor de rebote a Moncloa, restando foco mediático a los problemas judiciales del hermano y la esposa de Sánchez, para que esta mañana haya que hablar del comunicado de VOX, comunicado en el que la formación de Santiago Abascal da por rotos los gobiernos autonómicos con el PP, por aprobar la reforma de la ley para hacer obligatorio el reparto de menas, que no ha habido acuerdo sino simplemente por hacerse cargo de 400 chavales de los más de 3.000 que habría que sacar de Canarias para que Canarias no esté tan saturada como está".

"Pero el caso es que VOX acusa al PP de ser responsable de la ruptura por no haberse negado a acoger a ningún menor inmigrante. Y este mismo jueves su dirección se reúne por la tarde de urgencia para acordar, dicen, los pasos a seguir. Lo dice el comunicado de VOX y lo confirmaba el todavía vicepresidente de la Junta de Castilla y León García Gallardo".

"Pues ahora mismo están en el alero los gobiernos de coalición de cinco Autonomías Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, bueno, también Extremadura. Y luego hay dos pactos de legislatura con apoyo parlamentario de VOX que también pueden verse rotos: Baleares y Cantabria".

"Así que va a ser interesante escuchar los detalles de ese Comité Ejecutivo Nacional de VOX en el que expliquen en qué consiste la ruptura, si es salirse de los gobiernos y empezar a boicotear a un PP en minoría, poniendo en solfa los acuerdos que han permitido, por ejemplo, acabar con la marginación que sufre el castellano en determinados territorios".

"O las rebajas fiscales para la clase media trabajadora. Ahí VOX va a tener que dar muchas explicaciones para que no le pase factura en el electorado de derechas, porque habrá votantes que sí prioricen. Echar a todos los menores no acompañados y devolverlos a África como sea y que por eso estén dispuestos a romper con todo. Pero otros muchos lo mismo no lo entienden".

"Si por culpa de esto, territorios como Baleares o la Comunidad Valenciana vuelven a estar más cerca de caer en manos de la izquierda y el nacionalismo. O lo mismo, VOX no muestra una hostilidad proactiva contra los gobiernos del PP en minoría y se limita a dejarlos tirados sin que pueda aprobar los presupuestos".

"En ese caso, el PP siempre podrá decir que esto le hace un cierto favor porque se quita el sambenito de estar gobernando con VOX, generando un problema al sanchismo que ya no podría usar esa matraca de hay que ver que gobernáis con VOX y la ultra derecha y esto y lo otro".

"No sabemos, desde luego. De momento las lecturas pueden ser diversas, desde los que entiendan que VOX está siendo un partido coherente, que si ha prometido anti-inmigración va a ser anti-inmigración hasta el final, hasta los que crean que esto no deja de ser un movimiento táctico pensando en su propio interés".

"En un momento en el que Vox ha visto que gobernar con el PP no le renta demasiado electoralmente y que encima le ha salido un partido a la derecha como es el de Alvise. En fin, ya veremos como se metaboliza esa ruptura de VOX con el PP en las encuestas de intención de voto".

"Y sobre todo que pasa con esas autonomías que ahora quedan en solfa. Pero lo que está claro es que al PP de momento no se le ve demasiado preocupado o al menos de puertas hacia afuera. De hecho, el líder de los populares, Núñez Feijóo no parece muy inquieto".

"Feijoo rechazó la amenaza de VOX, aunque eso le pueda provocar serios problemas en el ámbito territorial y tampoco se ha dejado enredar por las presiones del Gobierno que le exigía reformar la Ley de Extranjería para hacer obligatorio el reparto de menores".

"Ya saben que había que abordar el problema de los 6.000 menores no acompañados que están saturando los centros de Canarias. Y ayer hubo acuerdo, pero acuerdo sólo parcial. El PP ha aceptado acoger en sus autonomías a esos 400 menores que debían ser distribuidos por la península de años anteriores, pero han pedido más tiempo para analizar la reforma de la Ley de Extranjería".

"Y es que el Gobierno no hizo llegar los documentos hasta 24 horas antes de la Conferencia de Tenerife. Y de dinero de verdad para acoger a los menores. De momento se ve poco. Obsérvese, por cierto, que al PSOE los menores inmigrantes en realidad le dan un poco igual".

"Si su verdadera prioridad fueran los menas, además de poner más dinero y haber preparado mejor la reunión de ayer, bien podría haber dicho: Oye, me comprometo a que si Vox deja tirado al PP en algunas autonomías, yo le voy a dejar gobernar en minoría. No lo voy a sostener, pero le voy a dejar gobernar en virtud de que fue la fuerza más votada".

"Pero que el chantaje de Vox no sea motivo para que se deje tirados a los menores inmigrantes. Esa sería también una opción, pero sería una opción en un país con sentido de Estado y es lo que nos retiene, sobre todo en el PSOE, que utiliza cualquier caso para sacar tajada política".

"Total, que hoy los análisis versarán sobre ese acuerdo parcial en torno a los menores inmigrantes y las repercusiones políticas que pueda tener. Pero hay más cosas que efectivamente bien podrían abrir hoy la crónica informativa. Si no se hubiera cruzado ese comunicado de VOX sobre la ruptura con el PP".

"Porque las últimas horas han sido muy intensas también en lo que se refiere efectivamente a los problemas judiciales del entorno familiar de Pedro Sánchez. Aquí hay que hacer otra observación. La semana que viene el presidente del Gobierno va a presentar su famoso plan para meter en vereda a lo que él llama los pseudo medios, que son los medios que cuentan lo que a él no le interesa que se cuente".

"Pero hay que decir que Sánchez no tiene un problema ni con los medios de comunicación ni con los jueces. Sánchez, el problema lo tiene con el comportamiento profesional de una parte de su entorno familiar, como son su hermano y su esposa, que el tiempo dirá si ese comportamiento debe ser punible judicialmente o se queda en algo reprochable desde el punto de vista ético".

"El problema lo tiene Sánchez con un hermano cuyas ausencias laborales en la Diputación de Badajoz llevaron ayer a la UCO a registrar las instalaciones de esa Diputación y también ayer, con lo de las acusaciones de Nacho Cano contra la Policía por haberle detenido todos los ministros socialistas repitieron la consigna de la policía no persigue personas, sino que persigue posibles delitos que se apliquen al cuento con el hermanísimo y con la esposa".

"Y luego, claro, si te pasa esto con tu hermano, que sepan aguantar también el desgaste político de que la oposición meta el dedo en la llaga en una investigación sobre presuntos delitos de corrupción y de tráfico de influencias, vemos cómo también la corrupción asedia a su hermano".

"Lo que ya nadie puede negar es que la corrupción es el día a día de la agenda política de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, del Gobierno socialista y del entorno del Partido Socialista. Cuca Gamarra metió el dedo en la llaga del hermano de Sánchez y en lo que Moncloa asistía con desagrado al espectáculo mediático del registro de la Diputación de Badajoz por los presuntos delitos del hermano del presidente del Gobierno, delitos de malversación, tráfico de influencias y contra la Hacienda pública".

"Los presuntos delitos de la mujer del presidente del Gobierno también daban que hablar, porque el juez Peinado ha citado como testigos a varios vicerrectores de la Universidad Complutense, entre ellos el que hizo ver a Begoña Gómez que la plataforma de la que se estaba apropiando hombre era propiedad pública. Es que no es poca cosa".