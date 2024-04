El primer sonido del día de Herrera en COPE: el PSOE y el PNV sacan la carta de ETA en las elecciones vascas

Sergio Barbosa, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el PSOE y el PNV sacan la carta de ETA en las elecciones vascas.

"Son las seis las cinco en Canarias".

"¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 17 de abril de 2024, tercer día de desbroce de la antena. Ese proceso técnico tan enrevesado que cada año por estas fechas tiene ocupado al jefe de todo esto, a Carlos Herrera".

"Hay que decir así para empezar, que hoy nos espera un día en el que ya se va a notar un poco más de fresco en el conjunto del país. Este miércoles bajan las temperaturas en el centro y el norte peninsular en la meseta. Las máximas no pasarán de los 15 grados. Además, volverá a llover en zonas del Cantábrico y el viento soplará con fuerza en Aragón, norte de Baleares y las costas de Galicia".

"Bueno, seamos o no seamos futboleros, una cosa de la que uno no se puede librar a partir de estas fechas es saber cómo le ha ido a los equipos españoles en la Champions. Si eres futbolero porque estás pendiente y si no, porque igualmente entre las nueve y las 23:00 de la noche los vecinos empiezan a pegar gritos de alegría o de desesperación".

"Y de una manera o de otra, pues nos vamos informando de cómo van las batallas futbolísticas. Y ayer lo que pasó es que el Barcelona palmó uno cuatro con el PSG y que el Atlético palmó cuatro dos con el Borussia de Dortmund, con lo cual lo de la semifinal española de Champions que hubiera garantizado un representante de nuestro país en la final se ha quedado en sueño fallido".

"Lo tuvimos en la mano, pero una expulsión temprana en el Barça y la falta de puntería en el Atleti nos dieron la puntilla. Solo nos queda una bala en la Champions o le toca al Real Madrid, que tiene que ir a ganar a la Cueva del Lobo, al campo del Manchester City de Guardiola, que tiene un equipazo porque el dueño tiene más petróleo que vergüenza".

"Y de las cosas de la actualidad más política, la situación demanda hablar de la campaña electoral en el País Vasco, porque faltan ya sólo tres días de campaña y esto es como una carrera ciclista. De repente los favoritos se han puesto así, de pie en la bicicleta, mirando a un lado y a otro, y en cuanto uno ha demarrado, el resto le han salido disparados".

"Así que es curioso, porque habiendo habiendo sido una campaña en la que casi todo el mundo ponía el énfasis en lo social, en la gestión, en lo que necesita los vascos en su día a día, pues de repente, cuando han visto allá a lo lejos la línea de meta, resulta que el tema ETA ha vuelto a primera línea".

"Pero no se crean que ha sido porque lo hayan sacado los que siempre han estado en la denuncia de lo que ha sido el mundo proetarra que va aquí. Lo curioso es que los que han empezado a sacar el tema ETA y lo impresentable que es la fauna y flora que habita en Bildu, han sido el PNV y sobre todo el PSE, siendo los socialistas los grandes culpables del blanqueamiento del mundo proetarra".

"Por eso más de un analista había apuntado ya esa idea de que mal tienen que ver las encuestas en el PSE y en el PNV para que ahora, a estas alturas toquen Arrebato, acordándose de que Bildu no ha condenado a ETA como es debido, cosa que era de Perogrullo, pero que a muchos hasta ahora no parece importarles porque todos iban de romería en el carromato del Frankestein tocando las palmas".

"El caso es que, como a algunos les ha entrado de repente la exigencia moral para con las cosas del terrorismo de ETA y como Bildu es Bildu, pues al final la cosa ha hecho pop y ya no hay stop. Algo a lo que más ha contribuido el candidato de los etarras, como ya apuntábamos ayer, porque el muchacho este delgadito con gafotas de pasta, en una entrevista radiofónica, dejó una respuesta canónica de lo que es el mundo batasuno".

"A la pregunta de si ETA fue una banda terrorista, el candidato de Bildu se negó a usar el calificativo terrorista y se limitó a decir grupo armado que suena mucho más digno y mucho más legítimo, y que definir que es terrorismo, que eso es muy, muy relativo".

"Así que esta noche había bastante interés en el último debate televisivo. Primero para ver cómo estaba el candidato del PNV, Imanol Pardales, al que un individuo que ha sido detenido le atacó ayer con gas pimienta al finalizar un mitin. Pardales tuvo que ir al hospital a que le mirasen la vista, pero afortunadamente parece que está bien".

"Y luego el debate también ha servido para comprobar cómo el candidato de Bildu ha evitado entrar otra vez en la cuestión etarra, por más que otros candidatos han querido sacar el tema. De manera que ese debate ha transcurrido sobre todo por lo social, con una duda final que ha dejado el candidato del PNV sobre lo que Pedro Sánchez puede pactar o no con el mundo etarra".

"Es curioso que el PNV, que colocó a Sánchez en Moncloa ahora mismo no tenga claro, según dice, si Sánchez sería capaz de dejarles fuera del Gobierno vasco para irse con Bildu, algo que se antoja complicado, sobre todo después de las últimas horas en las que el PSOE ha puesto en marcha el Festival del Cinismo con la única intención de buscarse una coartada para ir preparando los pactos posteriores a la votación del domingo".

"Me explico en qué consiste el cinismo: En hacer el paripé de que los que no han querido ver durante todo este tiempo que Bildu es un partido filoterrorista, ahora de repente se hacen los indignados con Bildu, de manera que los mismos que te decían que había que pasar página y que era cansino y casi inmoral sacar el asunto de ETA y más en campaña".

"Ayer, ya de forma descarada, sacaron el tema de ETA en campaña para hacerse los indignados porque Bildu no condena al terrorismo y en las últimas horas la medalla de oro se la ha llevado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que formando parte de un Ejecutivo que está sustentado en los pactos con Bildu y que ha llamado a Bildu, Partido Progresista y Partido legítimo, ayer no tuvo ningún empacho en decir que Bildu no es digno ni compatible con la democracia".

"Y ustedes dirán bueno, pues por lo menos bien está lo que bien acaba. Si estas elecciones vascas han hecho las veces de Epifanía para que el gobierno abra los ojos y deje de blanquear a Bildu, pues bienvenido sea. Ya, pero es que eso no va a ser así, porque lo que estamos viendo, insisto, es el festival total y absoluto de cinismo con un gobierno y un PSOE que te dicen ahora que Bildu no es compatible con la democracia, pero que al mismo tiempo ya te están confirmando que piensan seguir teniéndolo de socio en el Congreso y permitiendo que gobiernen en Pamplona".

"Y algunos seguirán pensando igualmente, por lo menos en el pecado lleva la penitencia, porque ahora les tocará pasar vergüenza y los nervios de aquí al domingo de ver hasta qué punto Bildu crece en las urnas. Pero que va, no se confundan, en el PSOE, en el fondo están encantados con que Bildu haya recordado que es Bildu, porque eso va a ayudar a fabricar la coartada para evitar que gobierne Bildu y tener la fiesta en paz con el PNV, que es lo que más temía el PSOE, que a los proetarras les diera por ganar en votos o en escaños".

"Y ya no te digo en votos y en escaños. Y que les tuvieran que decir mira, sois mis socios y os quiero mucho. Pero a pesar de haber ganado las elecciones vascas, preferimos dar el gobierno al PNV, que ha quedado segundo. Eso ahora será más fácil de decir con la coartada de hombre, es que con las barbaridades proetarras que todavía vais diciendo por ahí, tenéis que entender que nos podemos dejar gobernar porque todavía tenéis un camino que recorrer, etcétera, etcétera".

"Por eso, y solo por eso, están ahora sobreactuando con la defensa de la dignidad de las víctimas del terrorismo por puro cinismo electoral. Y en cuanto haya pasado el domingo, Bildu seguirá siendo socio de Sánchez en el Congreso y seguirá gobernando Pamplona, por muy indigno que que ahora digan que sea".

"Por eso la pregunta que ha lanzado Pardales esta noche en el debate, casi se contesta sola. El PSOE está deseando de pactar con el PNV y que Bildu haya demostrado lo que es. Pues casi que le viene bien en lo del cinismo. Son unos auténticos maestros".

"Y claro, estando las cosas así y teniendo esta clase política tan desahogada, tampoco se pueden ustedes sorprender sí, lo del choque Congreso - Senado ha terminado como se esperaba que terminase. Es decir, ayer la mayoría Sanchista de la mesa del Congreso rechazó el requerimiento del Senado para que se deje de tramitar la amnistía por ser ilegal".

"Dice la Mesa del Congreso que el Senado no tiene competencias para meterse a cuestionar la legalidad de una ley y que ellos piensan seguir haciendo de su capa un sayo. Y el Senado ya ha contestado diciendo que es un abuso que el sismo haya evitado que ese requerimiento lo haya estudiado el pleno del Congreso y se haya quedado secuestrado en el ámbito de la mesa de la Cámara".

"Pero ya está. Poco más. Y ahora el Senado, si quiere seguir planteando, tendrá que acudir al Constitucional, donde le espera otra mayoría santista, como es la de los magistrados de Conde Pumpido, porque, como dice Juan Luis Cebrián, todos las instituciones han claudicado, salvo el Poder Judicial".

"Y hablando de Congreso y Senado, luego está también el cachondeo de las comisiones de investigación por el asunto de las mascarillas para contrarrestar la Comisión sobre el caso Koldo en el Senado. El PSOE ha montado una comisión en el Congreso sobre la compra de mascarillas, así en general, en la que va a haber más gente que la guerra".

"Hasta 134 comparecientes, de los cuales sólo 22 tienen que ver con la trama de corrupción que ha salpicado a los socialistas. Ruido y más ruido. Cinismo y más cinismo".