El primer sonido del día de Herrera en COPE: la presión migratoria lleva a varias zonas de España al límite

Sergio Barbosa, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la presión migratoria lleva a varias zonas de España al límite.

"Son las seis. Las cinco en Canarias".

"¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 27 de agosto de 2024, un día que se presenta con tiempo estable en la Península, también en Baleares. Los cielos tenderán a estar despejados y las máximas van a superar los 35 grados en el interior de la mitad sur peninsular".

"En Canarias habrá algo de calima y no van a superar los 29 grados. Estamos viviendo jornadas en las que de madrugada conviene echar un vistazo a lo que pueda suceder en Canarias o en las fronteras de Ceuta y de Melilla, porque eso, territorios españoles están sufriendo una enorme presión migratoria que les está llevando al límite".

"Uno solo tiene que echar un vistazo a las portadas de los principales diarios o digitales de este país para comprobar que la crisis migratoria, efectivamente, es el asunto que acapara más espacio en esto. Hay una regla que nunca falla si Italia consigue reducir el flujo de llegadas a su territorio y Meloni ha rebajado esas llegadas este año un 65%, España actúa como vaso comunicante y las llegadas a nuestro país suben exponencialmente un 115% en Canarias, mientras en Ceuta están saliendo de media a 500 llegadas cada día".

"Esta pasada tarde noche la cosa parece que ha estado más tranquila que en la tarde del domingo, pero los judíos no bajan la guardia porque según los datos oficiales que ofreció ayer la Ciudad Autónoma, Ceuta ha visto como en sólo 24 horas unas 1500 personas han intentado entrar en su territorio".

"La media, como decimos, es de 500 entradas diarias, de las cuales sólo se devuelven a Marruecos 1/5. El resto van quedando y suponen un reto logístico tremendo para ese pequeño territorio, para esa ciudad autónoma de apenas 18 kilómetros cuadrados".

"Y el fenómeno que se está produciendo cada vez más es que los inmigrantes que están esperando en territorio marroquí ya no buscan tanto saltar la valla, sino que lo que hacen es bordear la frontera a nado con el peligro de que algunos se ahoguen, siendo muchos de ellos menores y con las situaciones difíciles de gestionar que provoca que esta gente se mezcle con los bañistas de la playa y que las fuerzas de seguridad tengan que irrumpir en esa playa, las carreras, los gritos, pedradas a los agentes, etcétera, etcétera".

"En fin, que es un problema de unas dimensiones tremendas, de unas dimensiones que se escapan incluso a la capacidad de España para ponerle solución sin ayuda de de otros países y de otros actores internacionales, y que además, en lo inmediato, en el corto plazo, supone un problema logístico, económico, humano y social de primer orden para los territorios que están sufriendo esa presión migratoria".

"Ayer tuvimos aquí al presidente canario, Fernando Clavijo, que nos confesó que la idea de lo que pueda suceder en otoño no le deja dormir tranquilo porque las proyecciones hablan de un número de menores a su cargo, ya absolutamente desbordado para sus capacidades y el que también pide ayuda sin paños calientes es el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas".

"Estamos viviendo días en los que se aprecia la magnitud del reto que tenemos por delante y da la sensación de que ya estamos desbordados únicamente por el debate logístico que supone la recepción de esos emigrantes. Queda el reto de poner soluciones en el origen de la ruta migratoria y queda el reto de pensar cómo se puede integrar de verdad a los que se vayan a quedar entre nosotros, que serán más de los que algunos quieren".

"Pero como nos recordaba ayer Fernando Clavijo, por ley a los menores no se les puede devolver por una cuestión de protección humanitaria y de derechos fundamentales. Y en el caso de los adultos, el proceso para demostrar su procedencia, no es tan sencillo caer en radicalismos xenófobos sería un equivocación, además de una pérdida de tiempo".

"Pero caer en un optimismo mágico que nos pretenda anestesiar ante el reto que tenemos tampoco sería muy positivo. Hay que ser conscientes de que somos un país que es incapaz, por ejemplo, de dar una solución habitacional a la menguante juventud que tenemos".

"Cada vez tenemos menos jóvenes y no somos capaces de que tengan viviendas asequibles para vivir en una sociedad cada vez más fragmentada, con una mayor demanda de viviendas para una o dos personas, porque las familias numerosas van de capa caída que a ese país tan disfuncional se le echa encima el reto de acoger cientos de miles o millones de personas en la próxima década, según algunas proyecciones".

"Es un reto de integración sin precedentes en lo que se refiere a los servicios básicos la vivienda, la sanidad, la educación, el mercado laboral, etcétera. Y esto no lo decimos para que cunda el pánico y nos cerremos en banda a ver la realidad, sino para que espabilemos, para que se haga por fin política de adultos".

"Y si un presidente de Gobierno tiene que convocar la conferencia de presidentes autonómicos, que lo haga y no se haga el remolón simplemente porque le da pereza que en ese foro haya mayoría de interlocutores del PP. Y además de todo eso, además de pensar muy seriamente cómo vamos a hacer de puertas hacia dentro, hay que actuar con decisión en el marco internacional".

"El mismo guante de seda que se debe tener por un principio de humanidad con los que llegan tras haberse jugado la vida en el mar tiene que convertirse en puño de hierro en el origen contra las mafias que trafican con seres humanos. Hoy, precisamente, Pedro Sánchez inicia su gira por tres países africanos Mauritania, Gambia y Senegal".

"Con esa idea, abordar el problema de la inmigración en origen, seguramente con la intención de ofrecer más dinero o ayuda a esos países que lo que lo que tienen principalmente es un problema de seguridad. Hay que fomentar sin duda, su desarrollo económico. Pero a Europa le falta entender que también se trata de poner hombres sobre el terreno y aceptar que se pueda tener algún tipo de bajas humanas en la lucha contra el islamismo en el Sahel, por ejemplo, que empuja a la gente de esas tierras a viajar a Europa".

"Falta asumir el coste de no permitir que la mano de Rusia siga siendo una zona del mundo de la que Francia ya ha desistido como gendarme internacional. Por eso dudamos de que visitas como la de Sánchez puedan servir de mucho si se limitan a ofrecer algo más de dinero a los dirigentes africanos de turno para que molesten un poco más a las mafias que mandan inmigrantes o para que colaboren un poco más con las devoluciones".

"Eso será el chocolate del loro. Que si lo mismo agrada a la ONU y sirve para que luego la ONU, en agradecimiento a España, cree un puesto relacionado con la seguridad de África, con sede en Madrid, que acabe ocupando la cuñada de Sánchez. Pero hace falta más y hace falta que todo eso se haga al mismo tiempo de una forma integral y coordinada".

"Y, por desgracia, ni vemos esa actitud en nuestro país de puertas hacia adentro, ni vemos ganas de liderar la respuesta internacional. Nos cuesta incluso exigir a Europa que active el Frontex al 100% de sus capacidades o que amplíe esas capacidades, y así será difícil solucionar ese reto de de dimensiones colosales que es la crisis migratoria".

"Y entre tanto, el que esté deseando recibir su dosis diaria de cupo fiscal, pues hombre, hoy está de suerte porque tenemos novedades al respecto. Novedades no tanto por parte del gobierno. No es que María Jesús Montero haya vuelto a dar alguna pista del juego de las adivinanzas, ni que ningún ministro sanchista haya agachado el lomo al estilo japonés para mostrar sumisión ante los indepes y lo firmado con Esquerra".

"Sino novedades por parte del bloque que está llamado a frenar el cupo fiscal, porque el Partido Popular, seguramente movido por esos análisis que han insistido durante el verano en que la respuesta de la oposición deberá ser más contundente que hasta ahora y sobre todo, efectiva a la hora de la verdad".

"Seguramente, con todo eso en la cabeza, el PP quiso sacar ayer un comunicado conjunto de todos sus barones, una declaración en la que hacen la promesa solemne de que no van a admitir fisuras internas en el modelo de financiación. Documento firmado por todos, unívoco, coordinado y que fija la posición del Partido Popular en relación con este tema".

"Porque los presidentes autonómicos tienen la obligación de defender los servicios públicos en sus comunidades autónomas, pero también tienen la responsabilidad de defender la igualdad de todos los españoles. Borja Semper era el encargado de dar a conocer ese comunicado en el que los presidentes autonómicos del PP en cierta manera, vienen a decir que saben que cuando el PSOE presente el cupo catalán y pretenda que todos acepten cupo como animal de compañía, los cantos de sirena van a estar a la orden del día".

"Es decir, que el Gobierno va a ir a hacer daño susurrándole al oído a cada uno de ellos lo que más les puede interesar individualmente. A ti te ofrezco recaudar y gestionar tus propios impuestos, como le estoy ofreciendo a Cataluña, porque es verdad que el sistema actual te perjudica y tal y cual".

"A ti te condone una parte de la deuda que tienes contraída, como se la voy a condonar a Cataluña y así podrás moverte financieramente con más libertad, de manera que al final lo que pueda haber sea un guirigay en el que el PSOE haya conseguido lo fundamental, que Cataluña tenga su cupo y se salga del régimen común y que el resto de territorios no no hayan sabido articular una respuesta conjunta y que haya una comunidad rica que haya conseguido su privilegio".

"Otras comunidades que se sumen por elevación a una especie de nuevo café para casi todos de corte confederal y luego el resto de las que dependen de la ayuda de las más privilegiadas para que no crezcan las desigualdades entre ciudadanos. Pues que quedarían como la gran incógnita si se saca solo a Cataluña de la caja común".

"Las cuentas no salen a corto medio plazo y si cada uno, a cada territorio se le da lo que tiene Cataluña, el modelo confederal que nos quedaría sería un sálvese quien pueda. Pero claro, es que el PSOE no es capaz de aclarar todas esas dudas. Y aquí hay que decir que que no debemos estar muy desencaminados cuando un histórico dirigente socialista como Joaquín Almunia ha venido a coincidir con la tesis que llevamos tiempo defendiendo en este micrófono".

"Es decir, que aquí el problema es que seguramente el propio Pedro Sánchez y la propia María Jesús Montero no saben lo que han firmado o cómo aplicar lo que han firmado. Pues si no se cree Almunia, crease a las agencias de calificación como Fitch, que ya ha apuntado en su informe que el cupo que prepara el Gobierno de España para un importante territorio de ese país como es Cataluña, es muy difícil que salga adelante en el corto plazo".

"¿Por qué? Pues porque lo normal es que el resto de autonomías se pongan teniendo en cuenta. Dicen los analistas de Fitch que el cupo sería positivo para las finanzas de Cataluña, pero a costa de ser negativo para el resto del país. Y de esto se trata, por más que lo quieran vestir de adivinanzas o de palabras bonitas".