El primer sonido del día de Herrera en COPE: Pedro Sánchez regresa de sus vacaciones con la polémica del vídeo

Sergio Barbosa, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por Pedro Sánchez regresa de sus vacaciones con la polémica del vídeo.

"¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 23 de agosto de 2024, penúltimo viernes de agosto y además último fin de semana de este mes al 100%, porque ya el próximo fin de será un poco híbrido. Y es que así a lo tonto, a lo tonto, el domingo del próximo finde el que asomará ya las orejas será el mes de septiembre".

"Con todo lo que eso implica. Ya saben, la inminencia de la vuelta al cole y antes de eso, incluso el comienzo de una nueva temporada radiofónica. Pero como tampoco se trata de tener demasiada prisa y aquí todavía nos quedan unos cuantos días para disfrutar de la temporada veraniega".

"Lo que toca decir es que este viernes continúa la alerta amarilla por calor en la Comunidad de Madrid, en el pelotón de autonomías que además de alerta por calor, tienen alerta por tormentas y posible granizo. Están Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña, y donde también puede llover es en la Comunidad Valenciana, aunque el calor no será tan agobiante".

"Bueno, si yo le cuento cuál es la gran noticia de las últimas horas en el ámbito internacional, seguramente usted no se va a caer de espaldas, seguramente no le va a pillar muy de sorpresa Si yo le digo que el Tribunal Supremo de Venezuela, presidido por una chavista confesa, avalando el fraude de Nicolás Maduro".

"Certifica de forma inobjetable el material electoral fabricado y convalida en esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro. Claro que se podía esperar de una señora a la que Maduro colocó de presidenta del Supremo el pasado mes de enero".

"Como ya colocó a su amigo Elvis Amoroso al frente del Consejo Nacional Electoral, que es el mismo que estuvo boicoteando la inscripción de candidatos de la oposición hasta el último segundo. Esto es lo que viene a demostrar es que Venezuela va a acabar como Cuba, cosa que es normal, porque Cuba lleva mucho tiempo asesorando al chavismo en el arte de ser una dictadura".

"Y dice el supremo chavista que Maduro ganó las elecciones tras verificar el material electoral, pero lo cierto es que no han enseñado las actas, con lo cual la comunidad internacional está como estaba. Pero oiga, lo de colocar amigos en los tribunales de justicia para que sentencien lo que a ti te conviene, eso es gloria bendita y no queremos hacer ninguna comparación odiosa".

"Esta mañana de verdad, Dios nos libre. A todo esto, si a usted le está comiendo el ansia viva por saber como marcha lo del cupo fiscal para Cataluña, si María Jesús Montero ha dado nuevas pistas en su juego de las adivinanzas, ya le adelanto yo también que de momento el horno se ha estropeado hasta nueva orden y ya no está para adivinanzas".

"De hecho, la polvareda creada por la ministra de Hacienda al marear la perdiz asegurando que no será un concierto económico, ha ido a más y ahora lo que tenemos es a los ministros del Gobierno, casi que pidiendo perdón a Esquerra por haber usado el culo o solas ha habido decirle a Montero mira, hoy quédate callada y no te pongas a jugar a las adivinanzas del cupo con eso de oro para ese concierto no es y mejor sacamos a un par de ministros".