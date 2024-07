El primer sonido del día de Herrera en COPE: el nuevo revés de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez

Antonio Herráiz, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el nuevo revés de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez.

"Son las seis, las cinco en Canarias".

"Muy buenos días. Te saluda Antonio Herraiz. Esto es Herrera en COPE, que -ya sabes- te va a acompañar hasta la 1 de la tarde. Es 24 de julio, falta justo una semana para despedir el mes y dar la bienvenida a agosto, y hoy hay DOS tipos de españoles. Bueno, de españoles y de todos los que nos acompañan estos días".

"Los primeros son minoría. Y son los que viven en ciudades donde no van a superar los 30 grados. Apenas se libran de rebasar ese registro -afortunados ellos- en San Sebastián, con una máxima de 24, en La Coruña con 25, en Oviedo lo mismo. En Vitoria, donde alcanzarán los 27. Y poco más. Pamplona, quizá. Las Palmas, también".

"En el resto, se situarán por encima de los 30 e incluso de los 40. Y aquí la lista sí que es larga. De sur a norte. Córdoba y Badajoz. Toledo y Zaragoza. Madrid con 41, como para salir a dar una vuelta por la Gran Vía a las cuatro de la tarde. En fin, el verano".

"La última hora sigue en las islas Malvinas con un rescate en alta mar, en el océano Atlántico Sur, que está siendo agónico y trágico. Lo primero que sabemos es que el pesquero Argos Georgia se encontraba faenando a unas 200 millas al este del puerto de Stanley, en las Malvinas. Según hemos podido conocer, en este buque viajaban 27 tripulantes de los que 10 son españoles y, al menos 5 de ellos, gallegos, que se encontraban pescando merluza".

"El lunes por la tarde, el Argos Georgia pidió ayuda a la autoridad marítima de las islas. Algo no iba bien. Tenían una vía de agua, que es una de las mayores emergencias que podemos encontrar a bordo y que se produce cuando se crea una entrada de agua a través del casco del barco".

"¿El motivo? La causa pudo ser una fuerte tormenta en la zona, porque en el momento del incidente se registraban fuertes vientos y olas de entre 6 y 7 metros. Algunas fuentes apuntan que hasta de 8 metros".

"El barco se hundió de madrugada y aunque los tripulantes hicieron uso de los botes salvavidas, entre las condiciones del mar y la lejanía a la costa, no llegan buenas noticias del accidente de este pesquero".

"Los últimos datos elevan a ocho las personas que han sido rescatadas SIN vida. Insistimos. A bordo del pesquero Argos Georgia viajaban 27 tripulantes, de los que 10 son españoles. Entre los fallecidos hay dos gallegos, uno vivía en Vigo y el otro en Baiona".

"Además, hay otros dos españoles desaparecidos. Las tareas de rescate continúan, con mucha dificultad, con unas condiciones meteorológicas extremas. Lo ha confirmado esta noche a COPE, Javier Touza, presidente de la cooperativa de armadores de Vigo".

"Vamos a seguir muy de cerca las labores de rescate de los tripulantes de este pesquero en las Islas Malvinas, en el que viajaban 10 españoles. Dos siguen desaparecidos y dos han sido encontrados sin vida, dentro de los ocho muertos que deja este naufragio".

"Por lo demás, hoy hay una foto que retrata bien, no sólo cómo le fue al Gobierno en la jornada en la que pretendía celebrar el primer aniversario de las elecciones generales del 23 de julio. Es una IMAGEN que refleja a la perfección la realidad de la legislatura, con un Ejecutivo siempre en la cuerda floja, con una extrema debilidad parlamentaria y sometido al chantaje permanente de Junts, del partido de Puigdemont".

"La protagonista es la vicepresidenta María Jesús Montero, sentada en su escaño, junto a la butaca vacía de Pedro Sánchez. Esto no es nuevo. Cuando hay un debate en el que el gobierno no tiene amarrados el 100% los apoyos, cuando sabe que va a perder la votación, el presidente prefiere no pasar el mal trago, abandona a los suyos y sólo pisa el hemiciclo para votar".

"Hay que decir que el día no empezó mal del todo para Sánchez. Se despertó y su jefe de comunicación le dijo: Presidente, sin demora hay que empezar el día celebrando el primer aniversario del 23 de julio. Y acudieron a las redes sociales con un mensaje del todo previsible".

"Hoy, hace un año, España frenó a la ultraderecha. Esto por la mañana. Después se toparon con la realidad. La amenaza de este Gobierno no es la ultraderecha, son sus propios socios, con protagonismo especial durante este año para Junts, el partido de PUIGDEMONT".

"Lo primero que hizo Junts fue rechazar los objetivos de déficit del Gobierno. La primera, en la frente. Es verdad que el Ejecutivo puede volverlo a someterlo a votación, pero esto lo que hace es frenar la tramitación de los presupuestos en un nuevo sonado revés al Gobierno. Las últimas cuentas que se aprobaron en España fueron las de 2023, en una anormalidad que por mucho que te repitan no ofrece ninguna estabilidad".

"Esto no lo vieron venir en el PSOE, porque pensaban que Junts iba a apoyar la senda de déficit, que, como te digo, es el primer paso para la aprobación de los presupuestos. ¿Qué cambió a última hora? Que los de PUIGDEMONT saben que son imprescindibles y que tienen cogido a Sánchez como rehén, que es lo mismo que tener como rehenes a todos los españoles".

"Y el presidente va a estar hoy en Barcelona, se va a reunir con Pere Aragonés, en principio, para firmar el traspaso de las competencias del ingreso mínimo vital. Pero esto no es lo esencial. O lo trascendental. La clave de este encuentro está en las negociaciones con Esquerra para convertir al socialista Salvador Illa en presidente de la Generalitat".

"El mensaje, por tanto, de los de Junts, que en esto no se esconden, que suelen ser bastante transparentes, es muy claro: Sánchez, cuidado con lo que juegas y con quién juegas. Si consigues que Illa sea presidente con el apoyo de mi archienemigo Esquerra, atente a las consecuencias y te haremos irrespirable la legislatura en España".

"Y aquí es bueno recordar lo que dijo el fontanero del PSOE Santos Cerdán, cuando entregó la amnistía a Puigdemont en aquellas reuniones vergonzantes en Suiza".

"Pues para ser un acuerdo de legislatura, el chantaje permanente de Junts se le está haciendo bola al Gobierno. Los separatistas ya le tumbaron los presupuestos de 2024, amenazan con hacer lo propio con los de 2025, tras un primer aviso con lo de la senda de déficit. Y antes impidieron al Ejecutivo sacar adelante la ley del suelo, la de prostitución y la AMNISTÍA en un primer envite".

"¿Qué fue lo último en esa jornada de aniversario que Sánchez pretendía que fuera triunfal y que terminó en una especie de funeral? La votación del proyecto de la ley de extranjería. De lo que se trataba era de su mera admisión a trámite. Pero ni por esas Sánchez consiguió el apoyo de sus socios".

"Como Junts se niega a que Cataluña entre en el reparto forzoso de los menores no acompañados, el Gobierno pretendía que el PP le salvara del trámite. ¿Su principal argumento? O nos apoyáis o sois unos racistas. Y es todo mucho más complejo que una simplificación propia de alguien que ha hecho dejación de funciones en un asunto prioritario".

"No es nuevo que la ruta migratoria canaria esté desbordada. Las mafias vienen utilizando esta vía para trasladar migrantes de forma masiva desde hace ya muchos meses. Y en el Gobierno de España han mirado hacia otro lado, como si fuera responsabilidad única de las comunidades autónomas, dar respuesta a este desafío".

"El caso es que el contexto es el que es. Y los datos exigen una solución que no se está dando. Canarias no puede asumir por ella sola el flujo migratorio que acumula ya desde hace demasiados meses. Ahora mismo, unos 6.000 menores desbordan los recursos sociales del archipiélago y es una cifra que no para de crecer".

"Según el Gobierno autonómico, la cifra se duplicará de aquí a final de año. Esa cifra de 6.000 es solo de menores de edad. Si atendemos al dato global, da cuenta del problema que arrastran en Canarias: en lo que va de año, a las islas han llegado cerca de 20.000 personas migrantes".

"¿Qué es lo que tiene que hacer el Gobierno, además de acusar de racismo a todo el que pasaba por allí? Ir más allá de exigir cuotas de reparto para las comunidades autónomas. Este desafío, esta crisis migratoria, sólo se resuelve con un plan nacional en coordinación 1, con la Unión Europea, donde suelen mirar para otro lado. Y 2. En coordinación con los países de origen".

"Pues esto es una parte del resumen que nos dejó una jornada horribilis para el Gobierno, en la que se evidenció su debilidad parlamentaria y en la que se complica la legislatura. Es lo que tiene elegir compañeros de viaje que no son de fiar. Es lo que tiene entregarte por siete votos, solo por seguir en el poder a toda costa".