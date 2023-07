El primer sonido del día en Herrera en COPE: los movimientos de PSOE y PP tras las elecciones del 23J

Antonio Herráiz, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por los resultados de las elecciones generales del23J.

"hay movimientos tras los resultados de las elecciones del domingo y son más importantes los que se producen entre bambalinas con discreción sin los focos que todo lo que nos vayan a contar en público esto lo sabemos es una máxima en política de los tres escenarios posibles que deja el 23 de julio hay uno que tanto el partido ganador el PP como el que ha perdido las elecciones el PSOE asegura que quiere evitar es la repetición de las elecciones nos van a vender hasta la saciedad que la palabra bloqueo no está en su agenda pero claro una cosa son los deseos y otra que te salga los números y eso no se consigue de un día para otro aquel que lo tiene más difícil es el ganador de las elecciones que nosotros que el Partido Popular el resultado del domingo les aleja de las expectativas más optimistas es verdad que son 47 escaños más que en 2019 pero la suma más lógica con la suma ideológicamente más cercana que sería con Vox no le da la mayoría suficiente fijo ya sondeado Abascal nos cuentan que van a seguir hablando a lo largo de esta semana según anunció incluso ante la Junta Directiva Nacional del PP pero fijo tiene necesidad de más apoyos con voz suman 169 y se quedarían a siete de la mayoría absoluta por mucho que rasquen no hay partidos con escaños suficientes dispuestos a entrar en ninguna ecuación con Vox UPN tiene uno uniendo el polo Navarro y apunta que que le apoyara el PP Coalición Canaria tiene otro esto se hacen más de rogar pero el principal objetivo del PP es el PV sin muchas esperanzas de que sea correspondido esta misma noche el presidente de los nacionalistas vascos que es Antonio artuzar ya ha dicho que se niegan incluso a iniciar conversaciones con el PP seguro que has escuchado estos días o has leído que fijó tiene una buena relación personal con orgullo pero una cosa es eso que es verdad y otra muy distinta que las bases del PNV acepten a apoyar una investidura del PP a menos de un año para las autonómicas en el País Vasco hay el posible veto es de doble vía el PNV no quiere saber nada que implique rozarse siquiera con Vox aunque sea de lejos y al revés lo mismo esto sobre el papel con pocas opciones de cambiar aunque en política todo es posible y eso con el PNV toma casi categoría le hemos visto apoyar los presupuestos a Rajoy y apenas unos días después y se consanche de la mano en esa moción de censura bueno esto Núñez fijó lo sabe y ante la cúpula de su partido insistía en que lo va a intentar esas son las únicas opciones del PP Vox PNV Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro y no tiene más por mucho que haya ilusos que quieran ver otra vía una cuestión que se ha puesto sobre la mesa incluso salió en campaña electoral antes de conocerse los resultados que el PSOE se abstenga en la hipotética investidura del PP y deje deje gobernar al partido más votado por aquí podremos dar todos los rodeos que queramos podemos divagar con qué es lo mejor para España si lo ideal sería un pacto entre los dos grandes partidos pero el PSOE nunca se va a tener y menos con un Sánchez reforzado tras un buen resultado que obtuvo el domingo entonces qué antes de empezar a contar los votos había ya cuestiones muy claras los dos partidos que han gobernado estos cuatro años lo han dicho lo han repetido en numerosas ocasiones durante la propia campaña ante cualquier posibilidad por mínima que fuera atendiendo a lo que venían publicando las encuestas el PSOE iba a gobernar con sumar así que los 31 diputados que sacó el partido del año Díaz Sánchez cuenta con ellos esto no hay duda los de seis de Bildu también autegui se le puede reprochar muchas cuestiones todas evidentes pero siempre ha reconocido que con el PSOE a ellos a los herederos del brazo político de ETA les va mucho mejor que con la derecha y luego está esker con sus rufiadas que comenzarán a decirnos sí pero sí vamos a apoyar no será gratis nuestro apoyo tendrá un precio nada que no hayamos visto durante toda la legislatura al final siempre terminan tragando luego los socialistas rascarían también el diputado que ha sacado el venega en Galicia y a partir de ahí la llave para hacer presidente a Sánchez la tiene Puigdemont cómo bueno en primer lugar con la foto fija que que han dejado las urnas sería suficiente con la abstención de Jules partido del ex presidente fugado es entonces cuando una coalición Frankenstein de lo más variopinta 2.03.0 sumaría más diputados que toda la derecha junta pero puede producirse una novedad un pequeño cambio que exigiría un compromiso mayor de Jules deberíamos contando que hasta el viernes no se cuentan los votos emitidos por los españoles que residen en el extranjero hablamos de 2 millones 300.000 españoles con derecho a voto esto puede dar un vuelco relevante al resultado del domingo no el primero hay que ver los que han podido y han querido emitir sus papeletas y luego evidentemente conocer el resultado se estima que puede bailar un diputado en Madrid otro en Gerona que beneficiarían al PP y esto ya digo que sería un matiz no especialmente relevante exigiría un mayor compromiso de junts si el PP se lo quita el PSOE en Madrid al PSOE no le bastaría con la abstención de los de Puigdemont necesitaría que votaran a favor si escuchamos a Sánchez estamos más cerca del acuerdo que de la repetición de elecciones ayer ante lo suyo les dijo que no contempla el bloqueo esto no lo tomen como categoría porque forma parte del guía después de la oferta euforia de la noche después aguantar el tipo y recuperar dos escaños contra todo pronóstico claro no vas a llegar a la sede de tu partido lloriqueando pero eso ya perdió las elecciones pero Sánchez es capaz de escribir un nuevo capítulo dentro de su manual de resistencia qué mal qué mal han hecho algunos minusvalorando o menospreciando a Sánchez"