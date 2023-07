El primer sonido del día en Herrera en COPE: los datos de la EPA y la subida de tipos de interés del BCE

Antonio Herráiz, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por los datos de la EPA y la subida de tipos de interés del BCE.

"El PSOE ha encontrado un motivo para la celebración incluso para la euforia", comienza Antonio Herráiz, "el sanchismo le sienta muy bien a España, ha llegado a sentenciar la ministra Pilar Alegría". El presentador explica que "tiene que ver ese entusiasmo con que ya tienen al acuerdo para facilitar la investidura", aunque puntualiza que "bueno, eso es realmente lo que les gustaría, pero de momento, no". "De hecho, la novedad que tanto alborozo les provoca a los socialistas les ha servido en las últimas horas para desviar la atención sobre sus acercamientos al partido del fugado Puigdemont y toda la compañía separatista", expone.

El comunicador destaca que "el motivo de alegría para la ministra con el mismo apellido no es otro que los datos de la Encuesta de Población Activa, es la EPA del segundo trimestre que, como era de esperar, ha tenido un dato muy positivo en vísperas de los meses centrales de verano": "Con el sector turístico lanzado en España, el sector servicios ha subido con fuerza". "Bares, restaurantes, hoteles y chiringuitos han reforzado sus plantillas, además de anticiparse a lo que les viene durante lo más potente de la campaña estival, la Semana Santa coincidió en ese segundo trimestre con ocupaciones, las recordamos, récord", señala.

"En cambio, esto tiene también una cara B, un envés que esconde siempre el Gobierno", explica Antonio Herráiz: "El crecimiento de los trabajos estacionales de temporada no se está extendiendo". Desarrolla que son "aquellos contratos que, sobre el papel, tienen una duración más larga". Además, "la ocupación en la industria baja en 64.500 trabajadores" y "esto tiene una consecuencia en términos interanuales, que son los que hay que analizar para determinar las perspectivas": "Tanto la creación de empleo, como la bajada de paro se ralentizan si las comparamos con el ritmo que tenían en el segundo trimestre del año pasado".

Antonio Herráiz señala que "hay otro dato a tener también muy en cuenta": "Hay más ocupados sí, pero, ¿cuántas horas trabajan a la semana?". "En 2019, al año de entrar en el gobierno Pedro Sánchez, en el mismo trimestre que estamos analizando, en España había 360.000 trabajadores que trabajaban menos de nueve horas a la semana, en la última EPA son 50.000 más, hasta 412.000 del total de ocupados trabajan menos de nueve horas a la semana", recalca el presentador, "es decir, hay más personas ocupadas, sí, pero trabajan menos horas".

Además, "si seguimos con la misma comparativa, hay una cifra que es demoledora", anuncia el comunicador: "En esta última EPA hay casi un millón, 700.000 personas, que aparecen como ocupados, pero que no trabajan en una sola hora". "¿Esto cómo se come?", se pregunta, "bueno, pues son los fijos discontinuos". La explicación se encuentra en que "se incluyen ahí las bajas laborales y lo que se denomina como contrato fantasma". "Ves, ministra Alegría, aquí el sanchismo no le sienta tan bien a España", analiza Antonio Herráiz.

Unas "evidencias que no han impedido a la ministra Isabel Rodríguez a parafrasear a su líder pasadas ya las elecciones", recalca el presentador de 'Herrera en COPE', "pueden cambiar esa cantinela y elevar la apuesta": "Ya no va como una moto la economía, va como un cohete sideral".

La subida de tipos de interés

"No sé cómo lo van a terminar de encajar aquellos que tienen una hipoteca a un interés variable y tienen que asimilar que en la próxima revisión les van a volver a subir el interés porque el Banco Central Europeo ha ejecutado un anunciado incremento del precio del dinero", prosigue Antonio Herráiz, "suben los tipos de interés hasta el 4,25% y esto va a suponer una nueva subida del Euribor, que es el referente que marca el precio de las hipotecas en España". "De momento, para un préstamo medio de 150.000 euros en total, la cuota mensual se ha encarecido 300 euros al mes, unos 4.000 al año", recuerda.

El presentador destaca que "las previsiones son que se produzca un parón a partir de septiembre", pero "la descontrolada inflación" se sigue notando. "Aquí el sanchismo también le sienta bien a España, Alegría", señala Antonio Herráiz, poniendo el foco en "el surtidor de gasolina o de gasoil": "Verás que lleva días con una senda al alza". "Ya veremos si es imparable o no", destaca, "hoy la gasolina te la vas a encontrar de media a 1,65 euros y el gasoil, el diesel, cerca de 1,50 euros".