El primer sonido del día de Herrera en COPE: la declaración de Begoña Gómez en Plaza Castilla

Antonio Herráiz, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la declaración de Begoña Gómez en Plaza Castilla.

"Son las seis, las cinco en Canarias".

"Muy buenos días. Estrenamos aquí Herrera en COPE, es 19 de julio. Soy Antonio Herráiz. En un ratito va a estar por aquí Carlos Herrera con este calor que va por barrios que en el Cantábrico, por ejemplo, es llevadero, incluso hasta ahora, con un fresquito que ya les gustaría en el sur, como esos 18 de mínima que han tenido en San Sebastián y en el resto nada".

"En este viernes llegamos al pico de esta ola de calor que se ha hecho esperar y que nos lleva a fijarnos en los clásicos del verano en invierno, donde miramos a Burgos, a Soria o a ese triángulo del hielo que forman Molina de Aragón, Calamocha y Teruel. Y en episodios como el de esta semana nos fijamos en Córdoba, donde hoy esperan 43 de máxima, en Sevilla 42 o en Toledo 41".

"No sabemos si será la definitiva. Por aquello de que no hay dos sin tres. Pero hoy Begoña Gómez vuelve a los juzgados y lo hace 15 días después de su primera citación ante Juan Carlos Peinado, que es el juez que investiga a la mujer del presidente del Gobierno por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias".

"Habrá que esperar a partir de las 10:00 si su defensa está a ver si va para adelante o hace nuevos esfuerzos por dilatar aún más la declaración. Es lo que hicieron el pasado 5 de julio cuando argumentaron que no les habían notificado la querella de actuar y que no sabían de que se acusaba a Begoña Gómez".

"Esa estrategia de dilación lo que nos ha permitido es conocer muchos más detalles de un caso que en estas apenas dos semanas ha dado un gran salto cualitativo. 15 días en los que hemos sabido novedades que hace justo dos viernes no conocíamos y que ahora amenazan en convertir el caso Begoña en caso Pedro Sánchez".

"Vamos con lo nuevo que ha trascendido en este impasse entre la primera declaración fallida y la prevista para dentro de apenas cuatro horas. Lo primero es que Begoña Gómez, su secretaria, sí toma un global rector de la Complutense en julio de 2020 y a partir de ahí, ni una traba".

"La universidad facilitó a su mujer, a la mujer del presidente del Gobierno una cátedra extraordinaria, sin tener titulación universitaria, retorciendo el reglamento interno de la institución académica y ofreciéndolo el trato que varios decanos han admitido que fue único entre todas las cátedras de la Universidad, cobró por esa cátedra, añade".

"Y la razón por la que la Universidad no paga habitualmente hay Así percibió 20.000 € al año, aunque no se retribuyen las direcciones y direcciones de cátedra. Segunda novedad En estas dos semanas hemos conocido como un club. Ha entrado en disputa con los mejores restaurantes de España, no por la calidad de la cocina, de la presidencia del Gobierno".

"¿Que puede ser? No lo sabemos. Es por la cantidad de contratos que se fraguan y que no son para el interés general de todos, sino para potenciar el proyecto profesional de la mujer del presidente y lanzar sus negocios privados. 7U8 reuniones en Moncloa entre el empresario Juan Carlos Barrabés y Begoña Gómez, en las que en al menos dos estuvo el propio Pedro Sánchez y el responsable de los fondos europeos en la oficina del presidente".

"Cuando hay acuerdos, las dos partes tienen que estar contentas. Para eso es el acuerdo. Begoña Gómez sacó para delante una actividad lucrativa y el empresario Barrabés vio multiplicado el beneficio por contratos públicos que llegaron a superar los 20 millones de euros".

"Y hay una tercera novedad que es tan relevante o incluso más que las dos anteriores. Hasta ahora, desde Moncloa y desde el PSOE, había tratado de ridiculizar el proceso denostando primero al juez Peinado y luego las cinco acusaciones entre las que están VOX y Hazte Oír con una turra siempre victimista".

"La ultraderecha nos persigue. Esa cantinela se les ha acabado en el momento en el que la propia Universidad Complutense, que es la institución universitaria más importante de España, ha señalado Begoña Gómez por dos cuestiones porque le requirió documentación de su máster".

"Ella promete aportarla y siguen esperando. Y como el que espera, desespera. Han solicitado al juez Peinado que investigue la posible apropiación indebida de un software de una plataforma con la que Begoña supuestamente hizo negocio y la Complutense ahora quiere saber si eso supuso un perjuicio patrimonial para la institución".

"Con todo esto acude Begoña Gómez a los juzgados, a donde por cierto, entrará nuevamente por el garaje, por todas las sospechas que rodean el caso y que salpican también al presidente con su presencia en Moncloa. En esas reuniones en las que se dirimir negocios de su mujer".

"Núñez Feijóo, aquí en Herrera en COPE, volvió a señalar a Pedro Sánchez que un presidente del Gobierno un miércoles hable de regeneración democrática y que el viernes de la misma semana, su mujer, por segunda vez en un banquillo en la Plaza de Castilla ante un juzgado, es absolutamente incompatible, salvo con alguien que no tenga los límites morales como para tener un poco de pudor".

"La defensa de Begoña Gómez está representada por el exministro socialista de Interior, Antonio Camacho, y en esa estrategia de máxima de hoy pretende que el juez suspenda dos de las declaraciones previstas para para este viernes, la del vicerrector de Planificación y Relaciones Institucionales de la Complutense y la de su antecesor en el cargo".

"Dice el letrado de la mujer de Sánchez que no tiene sentido que la juez esté centrando ahora sus pesquisas en la relación entre su defendida y la universidad madrileña. Pero bueno, aquí las conexiones parece que son inseparables. Te doy una cátedra, te aporto financiación y luego soy el que recibo importantes contratos públicos".

"Y entre medias, la imagen de la Universidad Complutense sale seriamente dañada. Por eso ahora, desde la institución universitaria, las maniobras van encaminadas a una especie de sálvese quien pueda, inseparable una cosa de la otra. Lo de arriba es lo de la cátedra de Begoña, la de la Complutense. Es muy complicado disociar".

"El resto del mar de lo mismo. Moncloa, el PSOE, sus terminales mediáticas intentando denostar al juez, algunas con sonados bulos, todavía no han pedido perdón por lo de los dos DNI de Juan Carlos Peinado, cuando en realidad eran los DNI de dos personas distintas que se llamaban igual que uno de los mayores defensores de la causa Begoña que no tiene reparo en cargar contra la actuación de la Justicia. Es el ministro de Transportes, Óscar Puente".

"Desde la óptica penal es completamente concebible y la justicia tiene todo el derecho en investigar a la mujer del presidente, como hace con miles de personas anónimas en este país. Eso no es culpabilizar de nada. Pero desde el PSOE no paran de criminalizar la propia investigación. Aquí no se ha condenado a nadie, ni de momento se ha procesado".

"Estamos en una fase de la instrucción de la investigación a primaria. Después habrá que determinar cómo influyeron las cartas de recomendación de Begoña Gómez a las empresas de Barrabés. ¿Cómo se determinó esa utilización de Moncloa para las reuniones del empresario en un lugar y con una persona para nada neutral como es el presidente Sánchez? Eso es lo que tiene que probar la justicia".

"Si hay delito o no, que no será cuestión sencilla. Y en eso está la Guardia Civil también. Pero con todo lo que hemos conocido, entre la declaración fallida de hace 15 días y la prevista para esta mañana, se ha pisoteado hasta enterrarlos bien hondo. Tanto la ética como la estética no es el trabajo normal o la proyección profesional de la Presidenta está en cuestión".

"No hay intención de que se queden en casa cuidando de sus hijas o fregando los platos, faltaría más. Esto lo han utilizado desde la izquierda para ridiculizar la investigación. Aquí hay serias sospechas de que se ha utilizado la condición de esposa del presidente para un aprovechamiento profesional y lucrativo. Veremos lo que le cuenta hoy Begoña Gómez al juez, si es que declara".