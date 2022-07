El primer sonido del día en 'Herrera en COPE': ¿cuál es el objetivo real de la Ley de Memoria Democrática?

Antonio Herraiz, presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la reunión que Pere Aragonès y Pedro Sánchez mantendrán esta jornada en el Palacio de la Moncloa, meses después de la crisis Pegasus y por las malas previsiones económicas que Bruselas ha publicado para nuestro país: "Las últimas horas en el Congreso han servido para confirmar que la realidad de los debates están lejos de la realidad de los ciudadanos. Lo que preocupa al ciudadano de a pie es la subida de precios. El último dato llega desde Bruselas, donde han modificado sus previsiones para España a peor. Nuestra inflación es la más alta entre las grandes economías de España. Esto afecta de lleno a las clases medias y bajas, por eso le llaman el impuesto de los pobres".

"La recesión no se descarta para finales de 2022 y principios de 2023. Para que a un gobierno no les pille el toro se tienen que situar en el peor escenario, porque Rusia sigue amenazando y de cumplir su palabra nos afectará de lleno", ha señalado el presentador de 'Herrera en COPE'.

En clave nacional. Herraiz ha analizado la Ley de Memoria Democrática que salió adelante este pasado jueves en el Congreso: "En el mismo día en el que conocíamos todas estas previsiones de Europa, aquí se hablaba de la Ley de Memoria Democrática, algo que no está en el día a día de los españoles. Rescribir la historia es el gran objetivo, rescribirla hacia esa historia que querían que fuese y no fue. Ese es el verdadero espíritu de esta ley. Eso sí, de ETA nada".

"También salió adelante la reforma express del Constitucional. Desde el PSOE hablan del bloqueo del Partido Popular. Eso sí, pactan una reforma express del TC para que pase a una mayoría progresista, o lo que ellos llaman progresista. De aquí tienen que salir asuntos vitales", explicaba Herraiz sobre la estrategia del Gobierno para articular el futuro del Tribunal Constitucional. "Pedro Sánchez sacó adelante las medidas anticrisis con la abstención del Partido Popular, los de Génova dicen que es incompleta, pero incluye una medida que reivindican: la bajada del IVA. También incluye el cheque de 200 euros. Lo demás, es una continuidad de lo que ya está en vigor".

Por último, el presentador de 'Herrera en COPE' ha analizado el nuevo capítulo de crisis política que se ha abierto en Italia: "Si te digo que Italia está en crisis política, no es noticia. Draghi anunciaba su ruptura. El presidente de la república no ha aceptado la renuncia y ha pedido que vuelva la semana que viene a la Cámara para ver si tiene los apoyos suficientes. El jefe del Estado tendrá que tomar una decisión, y ahora mismo no se descarta un adelanto electoral".