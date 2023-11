El primer sonido del día en Herrera en COPE: 390 personas dependen de la selección de ministros de Sánchez

Sergio Barbosa,presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, porque 390 personas dependen de la selección de ministros de Pedro Sánchez

"Hoy toca centrarse efectivamente en el anuncio que hará hoy Moncloa sobre qué ministros van a acompañar a Sánchez en esta convulsa legislatura que promete llevar al límite las costuras de la España constitucional. Bueno, en torno al PSOEy a Sumar, no se pueden ustedes hacer una idea de los nervios que han sentido todo este fin de semana. Centenares y centenares de personas, porque no son solo los ministros que salgan, se queden o entren de nuevas en el gabinete de Sánchez, es que España es el país con más cargos de libre designación de toda Europa".

"Hay muchísima gente que depende de que Sánchez elija a su señorito o señorita como Ministro o como secretario de Estado, para que, a su vez, ese señorito cuente contigo de asesor y así tener otra temporada asegurado el condumio. Para que se hagan una idea, solo en Moncloa, Sánchez tiene a 390 criaturas chupando de la teta. Como para no aplaudir a Sánchez, así con el meñique tieso, como aplaude María Jesús Montero al amado líder, cuando el amado líder consigue amarrar la investidura, aunque sea a costa de conceder la impunidad judicial a los golpistas del 1 de octubre".

"Ya saben, ande yo caliente y que arda media España. El caso es que, como decimos, hoy el presidente dará a conocer a su nuevo Gobierno, del que se dice que será más político, blindando su núcleo duro. Es decir, será por hecho que seguirán en Félix Bolaños, que lo mismo pasa justicia, María Jesús Montero, Pilar Alegría, Óscar López, que ha ejercido como jefe de Gabinete, Manuel De la Rocha, como asesor económico, y luego, ya saben, algún expresidente autonómico de los que se quedaron sin condumio podría ser ministro: tipo Ximo Puig o Fernández Vara, que él se iba del PSOE".

"El País, por cierto, avanza que Sánchez mantendrá el tamaño mastodóntico de su gobierno con 22 ministerios que estarán ocupados por hombres y mujeres. Podemos, por cierto, este fin de semana ha bordeado la ruptura con Sumar, Han rechazado que Yolanda Díaz meta de ministro a Nacho Álvarez, un tipo dialogante, para lo dialogante que se puede ser en el mundo podemita, y solo contemplan los cafeteros a Irene Montero como ministra de Igualdad. Pero es verdad que los cafeteros de Podemos hasta ahora han tragado con todo, hasta llegar al punto actual en que sus cinco diputados caben en un Ford Fiesta".

"Obsérvese que Sánchez ha dejado a Podemos en las raspas a base de robarles la estrategia, a base de que el PSOE se convierta en el nuevo Podemos. Ya no hace falta Podemos, porque ya el PSOE hace de Podemos. Y eso es lo que se está repitiendo ahora un poco con los separatistas catalanes. ¿Quién va a votar, se preguntan algunos, ahora a Junts y a Esquerra, si ahora mismo el PSOE ha adoptado el discurso separatista como el que más? Si Sánchez ya dijo en el Congreso el otro día lo que Miriam Noguera le dictó al dedillo para que Puigdemont estuviera contento".

"Pues precisamente eso es lo que tiene a los artistas extasiados, viendo como las encuestas auguran en Cataluña una subida del PSC y una bajada de los separatistas. Y eso es lo que, por contra, tiene indignados a millones de españoles que este fin de semana se concentraron de forma masiva en Madrid, también en otros lugares como Pamplona, pero principalmente en Madrid. Los llamarán fachas, dirán que los que tomaron la palabra son gente ya muy vista y que la gente joven de ahora les encanta la nueva política del engaño y la falta de valores, pero lo cierto es que volver a llenar Madrid de forma masiva en menos de una semana son palabras mayores y en esa concentración había de todo: jóvenes, veteranos, gente de derechas".

"También gente de centro-izquierda que está asustada ante la constatación de que el PSOE se ha convertido ahora mismo en el principal agente para erosionar aquello que la izquierda siempre dijo defender: la igualdad entre los ciudadanos y la solidaridad con los territorios menos ricos. Lo cierto es que la alianza con las élites identitarias de Cataluña y del País Vasco convierte a muchos españoles en ciudadanos de segunda y condena a los territorios menos favorecidos a ir definitivamente en el vagón de cola".

"La agencia Moody's ya ha calculado que los pactos permitirán en términos de renta per cápita que Cataluña reciba un 120% más que el resto. Además, todo con un descaro en el tono de Sánchez que es ciertamente llamativo. El primer presidente de la democracia que asegura sin ningún tipo de pudor que en España hay españoles buenos y malos y que él no piensa gobernar para todos, sólo para los que él considera buenos españoles levantando un muro. Así lo llamó en la investidura contra los que, bajo su punto de vista, son malos españoles, los que a él no le gustan como piensan o como votan".

"Este es el panorama que tenemos y que el sábado sacó a la calle otra vez a centenares de miles de personas. Mientras, la ley de impunidad judicial va a iniciar mañana su trámite parlamentario. Esta semana, el sanchismo puede sufrir la amonestación del Parlamento Europeo. Es verdad que no comportará sanciones para España, pero una denuncia formal del Europarlamento asegurando que en España se ha atacado la separación de poderes pondrá el foco en lo que está pasando en nuestro país. En España lo que ha pasado es que se han comprado votos para seguir en el gobierno".

"Se ha usado como moneda la impunidad judicial para unos delincuentes y ese pacto que en la práctica es una autoamnistía incluye acusar de prevaricación a los jueces que solo han hecho su trabajo. Es más, ha sido el gobierno y sus socios separatistas los que han invitado a los jueces a cometer prevaricación, al exigirles que no se metieran en las cosas de la política, es decir, que se cruzaran de brazos y no persiguieran delitos flagrantes. Un pacto que también ha supuesto rebajar el delito de malversación política y un pacto que ha supuesto un gran engaño para la opinión pública a la que se ocultaron los planes de amnistía".

"No en una, sino hasta en dos campañas electorales. Porque en las elecciones del 28 de mayo, el PSOE decía que no habría amnistía porque era ilegal y en las elecciones del 23 de julio el PSOE insistió en que no habría amnistía porque no cabían la Constitución. Hubo un número indeterminado de votantes que apoyaron al PSOE convencidos de que con Sánchez no habría amnistía, ni pactos humillantes con los separatistas y que el número tres del PSOE Santos Cerdán, conseguido ya el objetivo, no tuvo el más mínimo pudor el otro día en reconocer que la amnistía la venían negociando desde marzo".

"Igual que se puede decir que el gobierno es totalmente legal y más allá del debate sobre si es legítimo o moral, lo que sí se puede decir, también habiendo escuchado a Santos Cerdán, es que la campaña electoral de 23 de julio, en términos argumentales, fue una estafa. El mensaje del PSOE era una mentira planificada para colar a la sociedad española una amnistía escandalosa y un ataque al Estado de Derecho que no figuraba en los planes. De hecho, el PSOE tiene tan claro que lo que está haciendo es un engaño, que se lo ocultó a los votantes y luego ha secuestrado la votación en las sedes socialistas en lugar de convocar una consulta sobre un asunto que genere gran controversia, que es para lo que está el artículo 92 de la Constitución".

"Se limitó a que solo votaran los 172,000 militantes socialistas y sin ni siquiera preguntarles por la amnistía. La pregunta de tan vergonzosa que es la jugada, así que claro, que es pertinente que el Parlamento Europeo analice este miércoles el ataque el Estado de Derecho en España y claro que es pertinente que la parte de la sociedad española que se siente estafada y humillada, siga mostrando su malestar en la calle de forma cívica. Ahora el reto es encontrar la manera de sostener ese clamor en el tiempo sin que el tiempo nos haga caer en la apatía o el cansancio".