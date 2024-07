El primer sonido del día de Carlos Herrera: Yolanda Díaz, la reducción de la jornada laboral y las empresas

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por Yolanda Díaz, la reducción de la jornada laboral y las empresas.

"Señoras, señores, Me alegro. Buenos días".

"Hace calor. Claro que hace calor. Aquí estamos mayormente en el mes de julio y el mes de julio suele tener esa cosa. Hace calor. Hace calor. Y si. Hombre, en unos sitios más que en otros. Por ejemplo, aquí abajo de la península. La verdad es que los termómetros empiezan a ponerse en Colorado, pero muy colorado. Y bueno, habrá que tirar de ventilador de aire, de pi pi o de lo que queramos, o de abrir ventanas para que haya corriente".

"Bueno, vamos a ver hoy, según nuestro criterio, hay varias noticias interesantes importantes en este inicio del mes de julio. Ha habido otros meses de julio que eran mucho más tranquilos. Este, desde luego, no es así. Tampoco lo fue el año pasado porque después de las elecciones del 23 J acuérdense que llegó todo el maremágnum de las formaciones de mayorías parlamentarias".

"En este fin de semana no hay que perder de vista estos próximos días varias cosas la Eurocopa, indudablemente, las elecciones francesas, las elecciones en el Reino Unido y después aquí, en política territorial, claro. Vamos a ver los nuevos ejemplos del chollo de ser socialista. Es un chollo ser socialista en España o socio temporal de los socialistas, vamos, porque los los tribunales controlados por el Sanchismo se portan contigo, que es una maravilla".

"En cambio, no es ningún chollo. Ahora les hablaré del asunto de los Eres, porque hay alguna que otra salida de pata de banco y además salida de los condenados de la cárcel. ¿Por qué el Constitucional está haciendo el trabajo que le ha encargado Sánchez? A estos sácalos fuera, que sea verdad eso de que es un chollo ser socialista, que los tribunales te saquen a la calle".

"Y sin embargo hay una evidencia de que lo que no es ningún chollo es ser pequeño, mediano empresario en España, pequeño, mediano empresario no necesariamente de los que tiene una empresa del Ibex 35 o el Ibex o lo que sea. No, no de esas otras empresas que no esperan gran cosa porque las grandes, las del Ibex 35 se hace mucho la pelota al gobierno y bueno, siempre están a buenas con el que manda, sea el que sea".

"Vayámonos a aquellas pequeñas y medianas empresas que son la inmensa mayoría del tejido empresarial en España. Oiga, ayer la CEPYME manufacturero, un comunicado absolutamente inédito hasta ahora, donde expresa el hartazgo por el asalto al que los empresarios pequeños y medianos de nuestro país se ven afectados por parte de este gobierno".

"La empresa que representa al verdadero tejido productivo de España, la pyme de cuatro o cinco empleados, más del 90% del tejido empresarial de España ha saltado definitivamente contra el Gobierno por pura indignación. ¿Por qué? Bueno, elementalmente porque se han ido acumulando una detrás de otra medidas de asalto por parte de este gobierno en el que me parece que de todos los de todos los ministros que hay ahí, trabajar, trabajar, cobrar una nómina en virtud de su trabajo, hay dos o tres".

"Los demás han estado dedicados a esta cosa de la política. Todavía no han pagado, pagar una nómina, no han pagado estos, no han pagado una nómina en su vida. Ninguno. Uno o dos. A lo mejor pagar una nómina. Desde luego. La vicepresidenta que se encarga del Ministerio de Trabajo, que es Yolanda Díaz, esa menos que nadie".

"Esa es una analfabeta que no ha trabajado jamás ni sabe lo que es una empresa, ni montar una empresa y que solamente se deja guiar por su anteojeras comunistas de su formación ideológica. Ayer un comunicado de la CEPYME en el que viene a denunciar todos los agravios que está sufriendo por parte del Sanchismo".

"La demonización de la actividad empresarial, la sobredosis de control, regulación normativa, la falta de respeto a la negociación colectiva. Ahora que el Gobierno se lo ha saltado a lo firmado para dar prevalencia a los convenios autonómicos porque se lo ha pedido el PNV".

"La continua intervención salarial ha subido el salario mínimo el 60%, que en ocasiones ha sido una auténtica imposición, sin tener en cuenta la situación de algunos sectores. Una fiscalidad asfixiante cada día, los costes laborales mayores para mantener todos los chiringuitos que están manteniendo todos estos y para mantener todas las políticas que están Con una mano te lo quito y con otra, bueno, lo reparto un poquito para ver a quién me gano el medio, siempre se queda algo".

"Unos contratos, unos costes laborales que están creciendo al mayor ritmo de los últimos 24 años. Y lo último, ya saben ustedes, la injerencia en el tiempo de trabajo con la imitada esta de querer reducir la jornada laboral justo en un país con un serio problema de productividad como tiene España. Sobre todo Gerardo Cuerva, que es presidente de CEPYME, ha estado muy contundente".

"Para algunos, en su foro interno de viejos comunistoides, consideran que es una suerte para el trabajador que cierre la empresa que ya crearé yo trabajo público y por lo tanto soy yo el empleador y tú el pagador. La reducción de jornada, miren, no afecta, por ejemplo, a la Administración, no afecta al mundo de la educación, no afecta al mundo de la sanidad, al mundo de la banca, pero sí afecta a pequeñas empresas".

"Y ese es el bocado más preciado para los socialcomunistas. Primero, no hay demanda social para este asunto de la reducción de jornada. Hombre, vamos. Claro que a todos les gusta trabajar menos y cobrar lo mismo, incluso no ir a trabajar y cobrar también, si es posible. Algunos de ellos no han ido a trabajar. Bueno, puede que vayan a trabajar".

" No trabajan muchos desde la administración, que depende directamente de tareas gubernamentales. Buf, hay algunos que sólo toman de café, de café. No atender a la productividad es un suicidio. Es decir, no se puede reducir la jornada sin aumentar la productividad en un país donde la productividad es algo más que una tragedia. Desde luego, estamos en el vagón de cola de todos los países de nuestro entorno".

"Una panadería, una mercería no puede aplicar la inteligencia artificial, como dicen los más imbéciles y estupendos para liberar el trabajo de los empleados. El pequeño negocio que estar atendiendo el público, no digo ya la hostelería, si al empleado lo tienes que mandar a casa un poco antes de la hora".

"Al dueño del negocio le haces un roto porque tiene que contratar a otra persona o que además le sube los costes laborales y al nuevo empleado tampoco le saca de pobre porque va a ser un trabajo de pocas horas y el gobierno también se niega a incrementar la bolsa de horas extra para que el empleado que ya tiene siga trabajando igual pero viéndose beneficiado porque un pico de una jornada laboral se la pagan los extras".

"Pero es que eso tampoco lo quiere el gobierno. El Gobierno lo único que quiere es repartir el poco trabajo que hay, como sea y complicar la vida al que tiene que generar empleo. Porque en la cabeza de estos comunistoides, como Yolanda Díaz, como la patulea de sumar y como muchos que se han contagiado y se han podemizado, no digamos ya podemos, como el partido Sanchista, esto de las empresas, que haya empresas y que vayan por libre y que además ganen dinero".

"En el fondo a ellos lo que les gustaría ser exclusivamente los empleadores, el empleo público y ya te lo pagaré yo, que bueno, por otra parte veremos como se lo cobro a quien sea y a quien haga falta. Ese es, ese es el viejo sueño de todos estos idea y estas medidas. Enhorabuena a las PYME porque ha puesto pie en pared, desde luego como tenía que ser".