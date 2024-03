El primer sonido del día de Carlos Herrera: Víctor de Aldama, Zapatero y Armengol en el caso Koldo

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por Víctor de Aldama, Air Europa, Zapatero y Armengol en el caso Koldo.

"Señoras, señores, Me alegro. Buenos días".

"Efectivamente, el servicio de documentación de COPE me confirma que he tenido razón en que el batería de la pieza, Joaquín Bell, es Max Weinberg. ¿No lo acaba de confesar? Efectivamente, el propio pulpo que bucea en los archivos de la Conferencia Episcopal y lo ha encontrado. Allí estamos, uno de los discos favoritos de los obispos españoles, por cierto, obispos españoles que ya tienen nuevo jefe".

"Ha habido el supermartes. Ayer fue el supermartes en la Conferencia Episcopal y venció Luis Argüello, nuevo presidente, que hoy comenzaremos y conversaremos con él. Bueno, pues como Donald Trump ha ganado el supermartes de lo suyo, con lo cual ya es muy difícil que Donald Trump no sea el candidato norteamericano".

"Y en el bando demócrata, Joe Biden también arrasa sin oposición en el Partido Demócrata, Es decir, volverá a repetirse la misma, la misma confrontación de las últimas elecciones Trump Biden habrá quien ganará. Ya veremos. Eso, ya veremos. Y ahora, si ustedes quieren, me siguen por este puzle".

"El puzle de hoy del caso Koldo con lo que es un puzzle, hay de todo. Hay literalmente, de todo. Quizá lo más interesante de las novedades que hoy se dan es que aquella misteriosa noche en la que Delcy Rodríguez, la dos del régimen venezolano de Maduro, apareció en el aeropuerto de Madrid-Barajas, al que Koldo llevó conduciendo a José Luis Ábalos, también es, o también fue una noche en la que apareció..."

"¿Saben ustedes quién apareció? ¿Van a tener una ráfaga de tambor ahora mismo? Bueno, Víctor Aldama, Víctor Aldama ya estaba allí y Víctor Aldama era un perfecto conocido, tanto para Ábalos como para Koldo, porque, entre otras cosas, en el 18 habían estado juntos de viaje por México. Estamos hablando de uno de los episodios más oscuros del Santísimo sobre el que Moncloa ha tratado de echar siete capas de opacidad".

"Pero sabemos la versión de lo que se ha ido publicando hasta ahora. Hasta ahora contado a veces, realmente muchas cosas de aquella noche. Que la número dos del chavismo, que tenía prohibida su entrada en el espacio Schengen y por lo tanto en España".

"Pretendía saltarse esa prohibición, venir a España de compras, ir al médico y, cómo no, cómo no, verse con Rodríguez Zapatero. Zapatero como eslabón difuso siempre de la dictadura chavista en todas las ensaladas, en todos los mejunjes, en todos los potajes, aparece, siempre emerge a la cabeza de Rodríguez Zapatero".

"Bueno, dictadura chavista que le debía dinero a la compañía Air Europa y Air Europa, trató de recuperar ese dinero usando como lobista a Víctor Aldama después de que Zapatero hubiera fracasado en el intento de recuperar ese dinero de Air Europa. Air Europa, como en el resto de las compañías, se le vino encima la pandemia y eso pasaría poco después, porque aquella noche era el 20 de enero quiero recordar".

"Trataría de agilizar ayudas públicas para su rescate usando al propio Víctor de Aldama, pero también reuniéndose con la mujer o la esposa de Pedro Sánchez. Venezuela, Moncloa, la noche del cine en Barajas, el trauma de las mascarillas que ya estaban todas las salsas que hacía, incluso antes de que la gente supiera que podían utilizar, iban a necesitar mascarillas".

"Hay piezas que van encajando para inquietud del PSOE y que bueno, y otras que empiezan a intuirse y que tarde o temprano acabarán apareciendo. De momento, los movimientos de defensa del Sanchismo son poco convincentes, empezando ayer por la comparecencia de Paquita Armengol, 13 días después de que estallara el escándalo".

"Y se le nota que en este caso lo empieza a sobrepasar más desde que García Castellón ha sido el juez que le ha tocado en suerte para tutelar la investigación de la Fiscalía Europea sobre la compra de mascarillas FFP2 por parte de Baleares y Canarias".

"Estuvo 25 minutos hablando y no dijo nada. No aportó ni un documento, dijo las frases. Estas habituales de de nuevo mi buen nombre, yo no consentiré nada, bla, bla bla, bla. Ni aclaró quién por parte de la trama se puso en contacto con Baleares para que le compraran las mascarillas. Ni dijo por qué, sabiendo que las mascarillas eran un fraude".

"Tardó tres años en reclamar el dinero y le preguntaron tres veces quién le llamó de parte de la trama. Nada. Lo hablaron con salud y tal y que cual. Solo dijo que fue mucha gente la que contactó con el gobierno balear. El sistema de salud sabrá que no contestó a lo que se le preguntaba y ha tenido tiempo para indagar quién fue el que llamó".

"Y eso de por qué tardó tres años en reclamar el dinero y lo hizo cuando se iba del gobierno. Bueno, es que la burocracia es muy lenta y tal que cual. Y encima cayó en contradicción evidente. Primero dijo que guardaron las mascarillas porque sí servían como quirúrgicas y que en el fondo no les habían timado tanto. Pero tres minutos después volvió a asegurar que las haber almacenado para devolverlas todas".

"No está mejor que estaba antes de ayer de la comparecencia. No está mejor. No dijo nada. Cuatro frases de manual Esto, en fin, nos va a deparar grandes momentos".