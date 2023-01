El primer sonido del día de Carlos Herrera: qué diferencia hay entre las manifestaciones de Madrid y Barcelona

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la resaca de la manifestación que tuvo lugar este sábado en Madrid.

"Ahora vamos a analizar las 7 diferencias entre la manifestación del sábado en Madrid y otras cosas con las que se ha podido comparar", así ha arrancado la mañana el comunicador, que ha desgranado algunos detalles esenciales de lo ocurrido este 21 de enero. "La manifestación fue multitudinaria y ejemplar. La prueba de que fue un éxito está en la reacción de la izquierda, comparándola con la de los independentistas catalanes. Por cierto, si Sánchez tuviera que elegir, prefiere esta última", ha añadido.

En este punto, se ha fijado en el miedo que tienen en el Gobierno: "El nervio que les ha excitado a los que ahora están en el poder. Perder la calle siempre ha sido el miedo de la izquierda, ahora mismo se refugian en redes sociales, pero la calle ahora mismo no está a favor del Gobierno ni de quién lo preside. La manifestación mostraba que hay una parte de los españoles muy molestos con Sánchez y sus obras".

"Sánchez en su interior quiere creer que estos actos le benefician. Por cierto, Vox también lo cree. Sánchez sabe que no desmoviliza a los suyos por ver a unos pocos con la bandera de España en la calle. La oposición tiene que explicar, no tanto por qué no hay que votar a Sánchez, si no por qué hay que votarles a ellos. Pasadas las horas, se ve que a Sánchez le da igual. Tiene que organizarse mientras tantos actos fake, que sean mentira, quedando con jubilados que son de su partido. Los ministros, todos a decir lo que Sánchez dijo que tenían que decir", ha añadido Herrera.

Poniendo el foco en las diferencias, "en lo único en lo que el Gobierno ha visto diferencias, en la asistencia. A partir de aquí dice que las protestas del jueves son iguales que las del sábado. El jueves en Barcelona, tipos a favor de saltarle la ley, el sábado, gente que quiere que se respete el estado de derecho. Diferentes partidos sin que hubiera incidentes, ni que se echara a nadie".