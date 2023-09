El primer sonido del día de Carlos Herrera: el PSOE expulsa a Nicolás Redondo del partido

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el PSOE expulsa a Nicolás Redondo del partido. Audio

Audio

Audio





"Ayer se conoció que el Partido Socialista ha consumado su viaje a ninguna parte", comienza Carlos Herrera este viernes, "María Jesús Montero, la que nos quita el dinero, decía que en este partido socialista el que se mueve si sale en la foto, marcando una diferencia del tiempo de Alfonso Guerra, al que se le atribuye esta frase que él no dijo en esos términos, pero bueno, ya le queda adjudicada, la tiene prácticamente metabolizada": "Se ha demostrado que el que se mueve no es que no salga en la foto, es que se va del estudio de fotografía".

El presentador de 'Herrera en COPE' sentencia que "a este PSOE gaseoso, posmoderno, cínico, aliado con lo más rancio, ha matado definitivamente el PSOE de verdad, el PSOE que se recupera después de la noche larga del franquismo, donde quedaron un puñado". "¿Qué argumentos ha utilizado el PSOE para justificar la expulsión de Nicolás?", se pregunta el comunicador, "dicen que reiterado menosprecio a las siglas del partido": "Saben ustedes, eso lo que quiere decir es que las siglas soy yo, es decir, Sánchez".

"Con esto dice que es un aviso a navegantes", sigue analizando, "no creo que esto te lleve a grandes dramas personales, que te echen de una cosa como el PSOE ahora mismo, aunque hayas dedicado tu vida entera, tu espíritu entero o tú lleves ese partido en lo más dentro". "Nicolás me cuenta, estaba comiendo con un amigo y que, cuando el amigo se levanta a orinar, él coge el teléfono y dice: voy a ver si tengo alguna llamada", desvela, "y tenía 200 mensajes de gente que le estaba diciendo: que te han expulsado, qué putada, que hay que ver, pues oye como lo siento y tal y que cuál".

Carlos Herrera bromea diciendo que "otro le diría enhorabuena, por fin ya te vas desde ese pudridero". "La idea es que es ahora mismo el PSOE a Nicolás no le han dicho nada, ni le han comunicado absolutamente nada", señala, "Nicolás ha hecho durante todo este tiempo declaraciones públicas en las que reivindicaba las siglas del PSOE y la verdadera esencia del PSOE, además desde una trayectoria sin mácula, como es la trayectoria de Nicolás, pero Sánchez preside un partido populista que ha dado la espalda a la idea de la igualdad".

"Pero esto es necesario para evitar agravios comparativos con militantes que no desprecian al partido", recalca el argumento socialista, "claro, te desprecia a ti, Sánchez": "Es decir, que dejar que Nicolás ejerza libremente su derecho a la crítica era injusto para los militantes, que están tragando con todos los sapos que hagan falta, agazapados en el primer rincón del pasillo de casa, lo cual denota el concepto que tiene el PSOE, el propio PSOE, de sí mismo". "Se concibe a sí mismo como una secta", analiza Carlos Herrera, "fíjense si son secta que son capaces de vivir en la mentira y el cinismo sin que se les mueva un pelo".